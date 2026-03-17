Salvador Menéndez (GANA) no buscará reelección

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Redacción Nacionales

@Diario Co Latino

El edil de La Paz Oeste, Salvador Menéndez, del partido GANA informó que no buscará su reelección en las elecciones de 2027; pues dedicará el tiempo a su familia.

La Paz Oeste está conformado por Cuyultitán, Olocuilta, San Francisco Chinameca, San Juan Talpa, San Luis Talpa, San Pedro Masahuat y Tapalhuaca y administrarlos “fue bastante duro”, dijo.

Salvador Menéndez fue alcalde de San Luis Talpa desde 2012 hasta 2024; en este último año, con la reestructuración de municipios se convirtió en alcalde de La Paz Oeste.

Menéndez, a sus 74 años de edad, “no he gozado a mi familia, no la he disfrutado porque soy un hombre de trabajo”, dijo en la entrevista, es entonces que decide hacerse a un costado de la función pública. “Quisiera seguir ayudando, sirviéndole a la población, pero ya hablé con mi familia y con Dios, y no voy a buscar la reelección para este nuevo periodo, me retiro para estar con mi familia”.

El edil agradeció a los empresarios que presuntamente han llegado a su oficina y le han ofrecido apoyo, ya que el municipio “no sería lo mismo”; sin embargo, consideró que “yo ya di mi tiempo”.

“Lo que me queda de mi tiempo, voy a trabajar más duro que nunca para lograr salir por la puerta ancha. Agradecer enormemente a ese pueblo de San Luis Talpa, no me puedo quejar, ha sido un pueblo lindo y los demás distritos que componen La Paz Oeste, muchísima gente también me ha dado su voto de cariño, su voto de confianza”, concluyó.

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