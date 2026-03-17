Piden libertad para Sabino Ramos gestor cultural de Panchimalco

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Movimientos de trabajadores solicitaron al Juzgado contra el Crimen Organizado una audiencia de revisión de medidas para Sabino Antonio Ramos Cruz, dirigente sindical y gestor cultural de Panchimalco capturado en abril de 2022 bajo el régimen de excepción.

Fue el Movimiento de Trabajadores Despedidos y el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora quienes pidieron la audiencia en las afueras del Centro Judicial Integrado de Soyapango.

Guillermo García, abogado de Sabino Antonio Ramos, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha podido más que anexar ocho folios, que solo consta de un cuadro donde hacen ver a Sabino como un soldado de una estructura de pandillas; en el acta de captura, la Policía Nacional Civil lo hace ver como colaborador, pero en el perfil delincuencial de la misma PNC no aparece ningún acto que se le atribuya o que esté perfilado como parte de la estructura criminal. Por lo tanto, “hay una gran contradicción”.

Sobre el caso de Sabino, le han informado que se encuentra recluido en el Penal de Usulután. Los familiares, pese a ser de escasos recursos económicos, les llevan el paquete con gran esfuerzo.

Sabino es mucho más que un gestor cultural con más de 35 años de trayectoria; es un líder indígena, sindicalista y artista popular. En esencia, es un hombre cuya vida entera ha sido dedicada a tejer la sociedad de su comunidad. Contaba con fuero sindical como miembro del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Panchimalco.

Billy Calle, de la Asociación Salvadoreña Sindical Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de las Artes y las Culturas (ASITAC), manifestó que la captura de Sabino Ramos representa un golpe a la cultura, debido a su colaboración en los “Chapetones”, una danza cultural de Panchimalco.

Héctor Rodríguez, del MDCT, recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha instado a El Salvador a respetar el fuero sindical de trabajadores como Sabino Ramos. Los movimientos pidieron la libertad para Don Sabino Ramos, ya que su captura fue “arbitraria, ilegal y sin fundamento alguno”.

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