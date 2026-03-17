Cuerpo sin identificar es recuperado de río en La Libertad

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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

En horas de la mañana del martes 17 de marzo, personal de turno de Comandos de Salvamento, seccional Zaragoza, fue alertado a través del sistema de emergencias 911 sobre la presencia de un cuerpo sin vida en el río San Antonio, ubicado en el cantón San Francisco Guadalupe, distrito de Zaragoza, departamento de La Libertad.

Socorristas voluntarios se movilizaron de inmediato hacia la zona y, al llegar al lugar, confirmaron que el cadáver se encontraba flotando en una pequeña poza del afluente. Posteriormente, realizaron las labores de recuperación del cuerpo.

“En horas de la mañana recibimos una alerta del sistema de emergencias 911 sobre la presencia de un cuerpo sin vida en el río San Antonio, ubicado en el cantón San Francisco, conocido popularmente como ‘El Jiote’, en el distrito de Zaragoza”, informaron socorristas.

Mariana Clímaco, rescatista que participó en la operación de recuperación, informó que al arribar al lugar localizaron a una persona sin signos vitales, cuyo cuerpo se encontraba flotando en una poza del río.

«Se realizó la recuperación del cadáver sin necesidad de equipo especializado, ya que la posa tenía una profundidad aproximada de 1.30 metros», detalló.

«Era una persona del sexo masculino de la cual se desconoce la identidad, tenía aproximadamente entre 45 a 50 años y se entregó a las autoridades correspondientes», reveló.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Serán las autoridades competentes quienes determinen las causas del fallecimiento mediante las investigaciones correspondientes.

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