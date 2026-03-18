El Salvador aprueba cadena perpetua para homicidas y violadores

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó con 59 votos a favor y uno en contra una reforma constitucional para habilitar la cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas; esta se aprobó vía dispensa de trámite y su ratificación sería estudiada por la Comisión Política.

La reforma es al inciso 2 del Artículo 27 de la Constitución de la República para eliminar la prohibición de la pena perpetua y que esta se pueda aplicar en casos de homicidios, violaciones y terrorismo.

Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, dijo que esta reforma es necesaria por el “momento de transformación”. Actualmente, el Inc. 2 del Art. 27 señala que “se prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento”.

“La propuesta del señor presidente queda de la siguiente manera: se prohíbe la prisión por deudas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento, la pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, informó Villatoro.

A la vez, el Gabinete de Seguridad presentó “un compacto de reformas” al Código Penal, a la Ley Penal Juvenil, a la Ley Contra actos del Terrorismo y otras leyes “para homologar las leyes secundarias con el artículo 27 inciso segundo de nuestra Constitución”, destacó el funcionario.

El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó sobre el tema: “En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”.

Gustavo Villatoro remarcó que, a cuatro años del régimen de excepción, “hemos tenido todos los embates y ataques de todas estas organizaciones criminales (en referencia a organizaciones nacionales e internacionales) que defienden a criminales violentos, donde se nos ha cuestionado el uso legítimo de las herramientas de un Estado de derecho para poder brindarle paz y seguridad a los salvadoreños”.

“Han sido cuatro años donde, independientemente de los millones que han gastado en sus campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños”, añadió Villatoro.

“Es por eso que estamos solicitando la cadena perpetua para este tipo de criminales. Ahora bien, esas organizaciones globalistas criminales que defienden criminales van a tener que seguir poniéndose a prueba. Ya se quitaron recientemente la máscara (…), son unos demonios que representan la maldad, la pobreza y la inseguridad en la que han sometido a nuestro país”, catalogó Villatoro.

Recientemente, un grupo de expertos denunció crímenes de lesa humanidad en las cárceles salvadoreñas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante un informe de 300 páginas que documenta los señalamientos hechos. Este informe fue fuertemente criticado por el Gobierno y por el oficialismo. Por lo que esta reforma significa una respuesta.

“Ahora vamos a ver a esas organizaciones defendiendo a criminales violentos, violadores, asesinos, terroristas. El voto de ustedes no cuenta porque no tienen ninguna legitimidad soberana sobre este país. Y quisiera decírselos como ciudadano, pero tengo que respetar el cargo que me inviste, simplemente les puedo decir ¡váyanse al carajo!”, dijo Villatoro cuando presentaba la reforma constitucional.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado en diversas ocasiones que los señalamientos sobre tortura y violaciones a derechos responden a casos de personas inocentes y sin vínculos con pandillas, que han sido víctimas de las detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó que se aprobaría la reforma constitucional para habilitar la cadena perpetua para los homicidas, violadores y a los terroristas, y la ratificación de la reforma sería enviada a estudio de la Comisión Política.

Durante la discusión del acuerdo de reforma constitucional, la diputada de ARENA, Marcela Villatoro presentó una iniciativa para aprobar la castración química de violadores. Sin embargo, la iniciativa solo tuvo dos votos a favor.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...