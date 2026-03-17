Copapayo llama a defender el río Lempa ante amenazas de contaminación y minería

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El río Lempa volvió a ser protagonista de la defensa comunitaria y espiritual en distintos territorios del país, diversas comunidades se unieron en actos ecuménicos para bendecir sus aguas y exigir que se detenga la contaminación y las amenazas de la minería metálica.

Diferentes comunidades en los territorios se pronunciaron por el Lempa; es de recordar que, en 2021, la Asamblea Legislativa declaró cada 14 de marzo, como el “Día Nacional del Río Lempa”, con el fin de promover acciones enfocadas en el rescate de la cuenca. El 14 de marzo también se conmemora el Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos.

Diario Co Latino viajó hasta Copapayo, Suchitoto para reportar sobre esta acción comunitaria en las orillas del cerrón grande, en el Lago Suchitlán, donde desemboca el Lempa. A la vez, en otros territorios se hizo actos ecuménicos; por ejemplo, en el Bajo Lempa, en el Puente Lempa de la Litoral, de la Panamericana (Puente Cuscatlán), en Cabañas y Chalatenango.

Todos al unísono bendijeron al Lempa y reflexionaron sobre la importancia del cuerpo de agua en la vida diaria de las comunidades. Las comunidades pidieron a la población salvadoreña que lo dejen de contaminar y que, por el contrario, se cuide y se defienda de aquellos sectores que le quieren hacer daño con el tema de la minería.

El río Lempa es el principal cuerpo que abastece de agua para el consumo de 1.5 millones de habitantes de El Salvador. También es el principal que abastece para la agricultura, la pesca, el turismo y otras actividades económicas de miles de comunidades, en 200 distritos de los departamentos de Santa Ana, La Libertad, San Salvador, Chalatenango, Cabañas, San Miguel, San Vicente y Usulután.

El Río Lempa proporciona el 70% del agua potable para el Área Metropolitana de San Salvador, y sus centrales hidroeléctricas proveen una tercera parte de la energía eléctrica que necesita el país. Las aguas del Lempa y sus cuencas, además, albergan a centenares de especies acuáticas y terrestres, diversos ecosistemas y mantos subterráneos.

La comunidad Copapayo en Suchitoto destacó la importancia de defender el Lempa para las presentes y futuras generaciones. “Defender el río Lempa es de vital importancia para todo el país, porque ya vemos que el caudal del río ha disminuido y está contaminado. Y por lo que vemos, hay amenazas latentes que van a empeorar esta situación”, comentó Pedro Ramón Fuentes, de la Comunidad de Cinquera que se unió a la comunidad Copapayo.

Para el cuidado del Lempa, destacó Fuentes, hay que evitar contaminarlo y sanearlo en lo posible. “Desde la comunidad, podemos hacer muchas jornadas de limpieza, así como las que realizamos en estas comunidades y con los estudiantes, y al gobierno que sea responsable con el cuido de los recursos naturales de nuestro país, que precisamente son los que garantizan la vida de las actuales y futuras generaciones”.

Muchos habitantes de Copapayo se dedican a la pesca; en el embarcadero, había al menos 12 lanchas que no precisamente son de turismo. Los pobladores lo aúnan con la agricultura; “si los ríos se siguen contaminando, pues va a llegar un momento que ya no va a ser posible consumir el pescado que contiene el río Lempa, es un problema grave, porque de aquí depende la economía de miles de familias”, puntualizó Pedro Ramón Fuentes.

De hecho, el Río Lempa sufre un acelerado proceso de deterioro debido a la sobre explotación de sus recursos, la degradación de sus ríos tributarios, la destrucción de los bosques y humedales, el mal manejo de desechos sólidos en toda su cuenca, la descarga de aguas residuales provenientes de centros urbanos, el manejo inadecuado de desechos industriales y agroindustriales, la explotación minera en Guatemala y los efectos del cambio climático.

A lo anterior, se le suma la amenaza mayor ante la posible reactivación de proyectos mineros en la zona norte del país con la implementación de la nueva Ley General de Minería Metálica. Las comunidades coinciden en que la minería destruiría las cuencas del río Lempa, con la tala de bosques y la remoción de millones de toneladas de roca en las montañas. Sus zonas de recarga hídrica se agotarían, debido al uso intensivo de agua para lixiviar los minerales y su caudal se convertiría en un charco de desechos con cianuro, drenaje de metales y otros materiales tóxicos.

A ello se suma que miles de personas morirían por insuficiencia renal, diversos tipos de cáncer y otras enfermedades. Por ello es necesario derogar la ley y que vuelva a prohibirse totalmente la minería.

Javier Alexander, un habitante de Copapayo, destacó que el lempa, aparte de ser una fuente de vida es un espacio donde conectar con la naturaleza. “Gracias al embalse del Cerrón Grande podemos sembrar, tenemos milpas de humedad, gracias al río el ganado tiene un medio de agua para poder sobrevivir y tenerlo cerca de nuestra comunidad. Es un medio para poder pescar, en el cual bastantes personas de nuestra comunidad utilizan para poder sobrevivir y llevar el sustento a sus familias”, comentó el habitante.

La comunidad reiteró el llamado a todo el pueblo salvadoreño a defender el Río Lempa, recuperar las demás fuentes de agua superficiales y subterráneas, revertir el deterioro ambiental y asegurar la continuidad de la vida.

El Lempa tiene una extensión de 17,926 kilómetros cuadrados, el 55.1 % de la cuenca, o sea, 9,866 kilómetros cuadrados corresponden a El Salvador.

A finales de 2024, se aprobaron $350 millones con JPMorgan Chase Bank para el Programa Integral de Seguridad Hídrica, con un enfoque en la restauración y conservación ambiental de la cuenca del Río Lempa. Dicho préstamo es para 20 años; desembolsando $24 millones para 2025. Cada año se destinarían $17.5 millones hasta llegar a 2024; pero no existe información pública sobre este programa.

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