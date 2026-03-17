“Reservar información implica que algo se esconde”: Manuel Flores sobre Plan de Elecciones

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, consideró que si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reserva información sobre el Plan General de Elecciones 2027, es porque algo esconde.

Este lunes, en conferencia de prensa, el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, se pronunció sobre la reserva de información en el PLAGEL 2027.

Es de contextualizar que la semana anterior, se informó que el PLAGEL 2027 fue recortado y no detalla los presupuestos específicos, las actividades y las cifras de personas que participarán en los 24 programas de la planificación electoral. Tampoco se encuentra información sobre las proyecciones de cantidad de centros de votación, las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y electores

Manuel Flores señaló que “desde el momento que el Tribunal Supremo Electoral, máximo organismo (en materia electoral), comienza a reservar información, ya eso comienza a generar dudas, no solo en nosotros, en muchos sectores de la población democrática, incoherente de esa manera”.

El dirigente político de izquierda aseveró que “reservar información implica que algo se esté escondiendo”, es decir, información que el TSE no quiere que la población conozca. En ese sentido, hizo un llamado al TSE a que sean transparentes de todo lo que hace: “publiquen las reuniones, las actas”. A la vez, solicitó que evite la campaña adelantada, la cual “ya está en marcha”.

“Evítenlo, sancionen, usen la ética y usen las leyes, porque según nuestra Constitución, todos somos iguales ante la ley, pero pareciera que no, pareciera que hay partidos con privilegios y otros que no”, dijo.

Flores instó a los magistrados del TSE a demostrar lo transparente que pueden ser, no solo con los salvadoreños sino con la comunidad internacional. “Demuestren que las cosas se pueden hacer transparentes, con limpieza y ética, porque El Salvador no merece que alguien gane con fraude”.

Propuestas en ministerios

Manuel Flores anunció en la conferencia de prensa que, a partir de la próxima semana, visitarán distintos ministerios del Gobierno para presentar propuestas orientadas a beneficiar a la población. La primera institución a la que acudirán será el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

“Vamos a presentar propuestas para reactivación del agro, para la reactivación económica, para la reactivación de las inversiones extranjeras y también de acuerdo a nuestras capacidades, orientar a los empresarios sobre cómo entrar a los mercados extranjeros como en el caso de China por la misma experiencia adquirida por años”, comentó Flores.

El dirigente sostuvo que en el momento de presentar las propuestas convocarán a la prensa. “La próxima semana haremos la primera y vamos a ir al Ministerio de Agricultura a presentar una propuesta para reactivar la agricultura en nuestro país, con planes y proyectos bien orientados y diseñados; por supuesto con alternativas viables para nuestro pueblo, los empresarios y productores”.

Situación interna del partido de cara a lecciones

Sobre la situación interna del partido, Flores dijo que el FMLN “está cumpliendo con los plazos y la normativa” para llevar a cabo las elecciones internas, que finalmente les permitan participar en la contienda electoral del próximo año; de momento no ha anunciado fechas.

Por ahora, informó Flores, no se han definido precandidatos ni perfiles para cargos de elección popular, ya que hacerlo, se incumpliría la normativa electoral vigente. Hasta el momento, la Comisión Especial Electoral del FMLN no ha informado sobre la fecha específica de las elecciones internas, tendrá hasta el 7 de abril para hacerlo y hasta el 29 de julio para dejar en firme los candidatos a cargos de elección popular.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...