MOVIR exige a la PGR defensa adecuada para personas sin vínculos con pandillas

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Saúl Méndez

Colaborador

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) se concentró frente a la Procuraduría General de la República (PGR), en el Centro de Gobierno, para presentar un escrito dirigido al procurador general, René Escobar. En el documento solicitan información sobre los procesos judiciales de personas detenidas bajo el régimen de excepción, una mejor atención para las familias afectadas y que los defensores públicos garanticen una representación adecuada para quienes no tienen vínculos con pandillas.

El abogado Félix López advirtió que en las audiencias públicas masivas no se han tomado en cuenta las pruebas de descargo presentadas por la defensa en casos relacionados con el régimen de excepción. También aseguró que, en algunos procesos, se han utilizado como elemento incriminatorio los testimonios de testigos criteriados, por lo que insistió en la necesidad de que los juicios sean individualizados.

Samuel Ramírez, vocero de MOVIR, afirmó que existen familias cuyos parientes han avanzado hasta la etapa de juicio sin haber recibido ninguna notificación oficial. Según explicó, algunas personas capturadas durante los primeros meses del régimen ya enfrentaron esa fase procesal sin que sus familiares fueran informados, lo que, a su juicio, limitó sus posibilidades de defensa.

Ramírez también denunció que, en varios casos, los defensores públicos no brindan información a los familiares sobre el avance de los procesos judiciales e incluso han sido sustituidos sin previo aviso.

“Tenemos información de que hay juicios que ya se realizaron y no se le avisó a la familia. La familia no se preparó con testigos para poder comprobar la inocencia de las personas en esos juicios”, aseguró.

“Y eso se está repitiendo cada vez que hay un juicio de alto perfil, esos juicios masivos que se están realizando”, enfatizó.

MOVIR busca que la Procuraduría General de la República cumpla con su mandato constitucional de garantizar la defensa pública de personas que no cuentan con recursos para contratar representación legal privada.

“Queremos que cumpla su función, que es defender a las personas que no tienen cómo pagar un abogado privado. Esa es la función de la Procuraduría General de la República. Y ahora hemos visto que las familias andan rebotando de un lado a otro. Los abogados no les dan información, han cambiado abogados defensores y no se le informa a la familia”, manifestó Ramírez.

Añadió que se presentaron a las instalaciones de la PGR para entregar un escrito al procurador general y exigir una atención adecuada a los familiares.

“Exigimos que nos permita y se comprometa a recibir a las familias de la manera en que debe ser. Que no las ignoren, que no las traten como si ya fueran pandilleras”, demandó.

Asimismo, denunció una supuesta campaña en redes sociales dirigida a criminalizar a madres que exigen justicia para sus familiares detenidos.

“Hay una campaña muy fuerte en las redes sociales donde están criminalizando a estas madres, a estas mujeres que andan pidiendo justicia, que están dando la cara y que tienen cómo comprobar la inocencia de sus seres queridos”, afirmó.

“Hay montajes en redes sociales donde aparecen pandilleros declarados asesinos y una madre llorando, pidiendo la libertad de su hijo. Y esto ocurrió en el Día de la Madre”, explicó Ramírez.

El movimiento aseguró que esta campaña busca desacreditar a quienes denuncian irregularidades en los procesos judiciales.

“En lugar de escuchar a las víctimas, lo que hace es criminalizar la lucha, la defensa de los derechos humanos, la lucha por la libertad y por la justicia en este país”, enfatizó.

Ramírez aclaró que el movimiento no está solicitando liberaciones indiscriminadas, sino procesos judiciales con garantías y respeto al debido proceso.

“Las madres no están pidiendo que se libere gente en masa. Lo que pedimos es que haya un proceso judicial justo y transparente, donde se compruebe ya sea la culpabilidad o la inocencia. Y si son culpables, que paguen”, aseguró.

“MOVIR jamás se ha pronunciado a favor de un criminal. Al contrario, hemos dicho que estamos contentos con la seguridad que tenemos ahora. Sentimos que hay un país más seguro. Pero estamos muy indignados porque el costo que estamos pagando es demasiado elevado”, agregó.

Por su parte, el padre de Carla Michel Mejía Raimundo, quien asegura que su hija lleva más de cuatro años detenida sin enfrentar juicio y denuncia irregularidades en su captura, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se admitan testigos de descargo dentro de los procesos penales.

“Solicitarle también a la Corte Suprema de Justicia y, dentro del proceso penal, que admitan los testigos de descargo, porque la comunidad sabe quién era delincuente y quién no lo era”, sostuvo.

“En mi caso, como padre de una víctima desde hace cuatro años, a mi hija se la llevaron porque no portaba el Documento Único de Identidad, y luego le pusieron que fue capturada en grupo con unos delincuentes, cuando a ella la capturaron sola”, relató.

También aseguró haber presentado denuncias contra agentes policiales por supuestas irregularidades en el procedimiento y cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Entonces, ¿por qué no revisa esos casos la Fiscalía General de la República? ¿Por qué la Fiscalía no revisa el caso de Carla Michel Mejía Raimundo, si también he denunciado a los tres policías por falsas denuncias? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no le conviene? Porque la quieren condenar como delincuente siendo inocente”, cuestionó.

MOVIR también denunció las condiciones en las que personas detenidas continúan participando en programas de reinserción social como el Plan Cero Ocio, donde, según señalaron, realizan labores de construcción sin recibir compensación económica y sin haber recibido una condena judicial.

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