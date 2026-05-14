Diputados acuerdan ratificar $150 millones en préstamo para PRODEPORTE II

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa acordó ratificar un préstamo por $150 millones para financiar la segunda fase del Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos (PRODEPORTE II).

El préstamo fue contraído con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y según se dijo en la instancia legislativa, el programa garantizará que las instalaciones sean más seguras, inclusivas, sostenibles y digitalizadas con estándares de calidad internacional para beneficio de atletas, estudiantes y comunidades, así lo explicó el director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera.

Agregó que PRODEPORTE es ejecutado por el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y en la implementación de la segunda fase se tiene previsto modernizar 13 escenarios, priorizando los estadios de primera división y los polideportivos.

“Con el plan de PRODEPORTE II se estaría financiando para el desarrollo de planos arquitectónicos y la ingeniería para los centros deportivos que se van a intervenir, la ejecución de todas las obras que tienen estos escenarios”, afirmó el representante de Hacienda.

Parte de los trabajos consisten en la instalación de pistas de atletismos clase B — en los escenarios que lo requieran —, rehabilitación de piscinas semi olímpicas, colocación de butacas en diferentes centros deportivos, así como techo para graderíos en los escenarios seleccionados y torres de iluminación.

El Estado tendrá un plazo de 20 años, con cuatro años de gracia a partir de la fecha del primer desembolso, para el pago del empréstito.

Los 13 escenarios deportivos que serán intervenidos están en Santa Ana, Chalatenango, La Paz, Cabañas, San Vicente, San Miguel, Usulután, Morazán y en La Unión. En el departamento de San Miguel se remodelarán el estadio Juan Francisco Barraza, el Complejo Deportivo del INDES y el Polideportivo Chapeltique.

Mientras que en Santa Ana serán el estadio Óscar Alberto Quiteño, la cancha de baloncesto 20-30 y el gimnasio David Vega Mojica. En Usulután y San Vicente se trabajará en los complejos deportivos del INDES respectivamente.

También se realizarán mejoras en el estadio Luis Amílcar Moreno, de Morazán; el estadio Dr. Ramón Flores Berríos, de La Unión; el estadio Antonio Toledo Valle, en La Paz; el estadio José Gregorio Martínez, en Chalatenango, y el estadio El Moidán, en Cabañas.

Préstamo en especie

Además, los legisladores de la comisión acordaron ratificar la suscripción de un contrato de préstamo con la empresa AGM EL SALVADOR, S.A de C.V., por $23,785,985.87, para instalar luminarias LED en cuatro tramos de la red vial del país.

El convenio del empréstito fue firmado el 29 de abril pasado, tras la aprobación que hiciera el pleno legislativo, el día 15 de dicho mes, para autorizar ese proceso.

Con el proyecto se mejorarán las condiciones de seguridad vial en diversas carreteras, debido a que se instalará un sistema de iluminación. Las intervenciones se efectuarán en los alrededores del redondel del distrito de Sacacoyo, en La Libertad Oeste, y en la carretera que conecta el bypass de Sonsonate con el distrito de Acajutla, en Sonsonate Oeste. También en el periférico Claudia Lars; en la carretera Troncal del Norte (San Salvador – Apopa) y la carretera de Oro (Apopa – San Martín).

La ejecución del proyecto, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), corresponde al contrato identificado como C-06/2025, con monto total de hasta $26,428,873.19. Para financiarlo, la empresa contratista otorgará un préstamo en especie por un monto de $23,785,985.87 y el Gobierno aportará $2,642,887.32, lo que representa el 10 % del valor total del contrato.

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