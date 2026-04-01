Sigue creciendo la deuda pública

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César Villalona

Economista

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, la deuda pública de El Salvador aumentó en $294 millones, de $33,807 millones a $34,101 millones.

Cuando se aprobó el acuerdo con el FMI, en diciembre de 2024, la deuda pública representaba el 90% del PIB. Desde entonces ha crecido en casi $2,000 millones y hoy representa el 92%.

En los gobiernos de Bukele, la deuda pública ha crecido en $14,296 millones (72%), un monto que supera el aumento total de los tres gobiernos anteriores.

En el caso de la deuda con el fondo de pensiones, que es parte de la deuda pública, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 aumentó en $139 millones y llegó a $11,380 millones. Durante la gestión de Bukele, ha crecido 124%.

No hay dudas de que estamos ante un gobierno insaciable. Pero ¿será que ese desmedido endeudamiento ha servido para mejorar las condiciones de vida del pueblo? La gente dice que no, pues se queja de la falta de empleo, del aumento del costo de la vida, los continuos cortes de agua, la escasez y encarecimiento de las medicinas, el crecimiento de la pobreza y otros males sociales.

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