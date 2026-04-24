A gobiernos de Bukele le corresponde 42% de la deuda acumulada en más de 50 años

César Villalona
24 de abril de 2026
Para febrero de 2026, la deuda pública de El Salvador, acumulada durante más de 50 años, estaba en $34,101 millones. Y de ese total, a los gobiernos de Bukele (seis años y dos meses) le corresponden $14,293 millones, o sea, el 42%.
Veamos la evolución de la deuda de los últimos cuatro gobiernos:
1. Gobierno de Antonio Saca: Aumentó en $3,869 millones, de $7,305 a $11,174 millones.
2. Gobierno de Mauricio Funes: Aumentó en $4,517 millones, de $11,174 a $15,691 millones.
3. Gobierno de Sánchez Cerén: Aumentó en $4,117 millones, de $15,691 a $19,808 millones.
4. Primer gobierno de Nayib Bukele: Aumentó en $12,328 millones, de $19,808 a $32,136 millones.
El aumento de la deuda en el primer gobierno de Bukele ($12,328 millones) fue casi igual al aumento durante los tres gobiernos juntos de Saca, Funes y Cerén ($12,502 millones). Y si le sumamos lo que lleva en su segundo gobierno (hasta febrero de 2026), el aumento total de la deuda es de $14,293 millones.
Durante la gestión de Bukele se ha combinado un enorme endeudamiento público con un profundo deterioro social. El costo de la vida ha aumentado 32%, hay 136,000 personas más en pobreza extrema, la matrícula escolar pública y privada disminuyó en 100,000 estudiantes, los servicios de salud y agua son cada vez peores, el agro se encamina a la ruina y se han agravado otros males sociales.