A gobiernos de Bukele le corresponde 42% de la deuda acumulada en más de 50 años

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César Villalona

24 de abril de 2026

Para febrero de 2026, la deuda pública de El Salvador, acumulada durante más de 50 años, estaba en $34,101 millones. Y de ese total, a los gobiernos de Bukele (seis años y dos meses) le corresponden $14,293 millones, o sea, el 42%.

Veamos la evolución de la deuda de los últimos cuatro gobiernos:

1. Gobierno de Antonio Saca: Aumentó en $3,869 millones, de $7,305 a $11,174 millones.

2. Gobierno de Mauricio Funes: Aumentó en $4,517 millones, de $11,174 a $15,691 millones.

3. Gobierno de Sánchez Cerén: Aumentó en $4,117 millones, de $15,691 a $19,808 millones.

4. Primer gobierno de Nayib Bukele: Aumentó en $12,328 millones, de $19,808 a $32,136 millones.

El aumento de la deuda en el primer gobierno de Bukele ($12,328 millones) fue casi igual al aumento durante los tres gobiernos juntos de Saca, Funes y Cerén ($12,502 millones). Y si le sumamos lo que lleva en su segundo gobierno (hasta febrero de 2026), el aumento total de la deuda es de $14,293 millones.

Durante la gestión de Bukele se ha combinado un enorme endeudamiento público con un profundo deterioro social. El costo de la vida ha aumentado 32%, hay 136,000 personas más en pobreza extrema, la matrícula escolar pública y privada disminuyó en 100,000 estudiantes, los servicios de salud y agua son cada vez peores, el agro se encamina a la ruina y se han agravado otros males sociales.

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