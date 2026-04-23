Deterioro del sector agropecuario

Compartir

César Villalona

22 de abril de 2026

Entre 2019 y 2025, el sector agropecuario de El Salvador tuvo un notable retroceso. Veamos algunos indicadores:

1. Su aporte al PIB nacional bajó de 5.1% a 4.4%.

2. Cayó del 5to al 7mo lugar entre los sectores de la economía en cuanto a producción.

3. La cosecha de maíz bajó de 17.2 millones de qq a 11.8 millones.

4. La producción de frijol cayó de 2.2 millones de qq a 991 mil quintales.

5. La producción de maicillo disminuyó de 2.4 millones de qq a 1.5 millones.

6. La producción de arroz disminuyó de 607 mil qq a 77 mil.

7. La cantidad de vacas disminuyó de 699,000 a 590,000. O sea, hay 109,000 vacas menos que en 2019. Por lo tanto, disminuyó la producción de carne, leche y queso.

8. Los costos de producción se encarecieron mucho:

 El precio de la urea aumentó160%

 El precio del sulfato de amonio aumentó 88%

 El alquiler de tierras aumentó 40% (y 43% si tiene sistema de riego)

9. El agro perdió 70,916 empleos, pues la población ocupada disminuyó de 473,847 a 402,931.

10. La pobreza extrema en el área rural aumentó del 5.2% al 10.1% de los hogares.

11. Desde 2023 hay un proceso de despojo de tierra de cooperativas y familias campesinas, pues aparecieron empresarios que dicen ser dueños y pusieron demandas de desalojos. Además, el gobierno ha expropiado tierras para construir obras, como la cárcel de Tecoluca.

El deterioro de la producción y el alza de los costos provocaron un aumento de 32% en el valor de la canasta básica alimentaria. Y este año seguirá aumentando, porque los combustibles subieron de precio y podría haber una sequía.

El deterioro del agro se debe, principalmente, a que el gobierno eliminó cinco programas de apoyo al sector, redujo el valor del paquete agrícola, de $150 a $75 (la tarjeta), fomenta importaciones y aplica otras medidas negativas.

Sin embargo, a pesar del descenso de la economía agropecuaria, en el país no hay escasez de alimentos debido a que las importaciones se dispararon. Pero ese es otro tema que pronto abordaremos.

Fuentes de los datos:

BCR. Página web

Anuario de estadísticas Agropecuarias 1919-2020

V Anuario de Productos Agropecuarios 2023 y del V Censo Agropecuario 2025 y I de pesca

Encuestas de hogares de propósitos múltiples años 2019-2025

Me gusta esto: Me gusta Cargando...