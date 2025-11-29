Página de inicio » Economía » Se dispara la deuda pública

Se dispara la deuda pública

César Villalona

28 de noviembre de 2025

En el mes de agosto, la deuda pública de El Salvador creció en $272 millones y llegó a $33,805 millones. Al cerrar el año habrá superado los $34,000 millones, porque hay desembolsos pendientes de varios préstamos y las AFP prestarán alrededor de $90 millones.

El aumento de la deuda en los gobiernos de Bukele es asombroso. Cuando asumió su primer mandato como presidente, en junio de 2019, la deuda acumulada de 30 años era de $19,241 millones. Desde entonces hasta agosto de 2025, o sea, en apenas 6 años y tres meses, creció en $16,564 millones (86%).

Estamos ante un récord histórico casi imposible de romper. Y lo peor es que junto a la deuda creció la pobreza, del 22.8% al 25.8% de los hogares, a pesar de que la población se redujo en $354,000 personas.

En diciembre de 2024, el Gobierno firmó un acuerdo de 40 meses con el FMI, para que esa institución financiera le prestara $1,370 millones, con la condición de que el Gobierno aplicara un ajuste fiscal que alivie su déficit y el peso de la deuda pública, que equivalía al 91% el PIB.

El ajuste impuesto por el FMI está en marcha, pues el presupuesto de este año es menor al de 2024, se le recortaron fondos a 15 de los 16 ministerios y se despidió a miles empleados y empleadas públicas. Sin embargo, contrario a lo acordado con el FMI, entre diciembre de 2024 y agosto de 2025 la deuda aumentó en $1,670 millones y cerrará el año en el 93% del PIB. ¡Dramático!

Hay algo más duro todavía. Entre enero y agosto de este año, el Gobierno Central recibió desembolsos de préstamos por $1,940 millones y pagó deuda por $1,757 millones. En términos contables, de los préstamos recibidos solo le quedaron $183 millones paga gastar. Y a pesar de eso, la deuda aumentó en $1,596 millones. ¿Por qué? Porque el 80% del dinero que pagó ($1,413 millones) fue de intereses, que no reducen la deuda.

A esta situación no se le ve salida, pues el Gobierno cayó en un círculo vicioso: Se endeuda para pagar deuda y la deuda crece.

