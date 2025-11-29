Sin uso de tecnología en las universidades los profesionales tendrán irrelevancia laboral

Compartir

“El uso estratégico de los datos puede mejorar la retención, empleabilidad y la pertinencia de la educación superior, necesitamos formar profesionales para el futuro, no para el pasado”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

“Si las universidades no rediseñan sus programas hacia modelos híbridos, interdisciplinarios y con fuerte integración digital, estarán condenando a sus egresados y profesionales a la irrelevancia laboral”, señaló Adriana Angarita, directora y fundadora de SénecaLab S.A. empresa dedicada a diseñar soluciones educativas basadas en tecnología.

Durante su visita a El Salvador indicó que las instituciones educativas están buscando cómo adaptarse para tener un proceso de transformación, esto significa un diseño estratégico de todo el proceso, contar con tecnología de punta, cambios administrativos desde el punto de vista de políticas institucionales y mucha capacitación, tanto al personal administrativo como el docente, así como generar espacios de motivación relacionados con el reconocimiento a los equipos humanos que van avanzando.

Explicó que este programa lo están desarrollando desde hace varios meses en la Universidad de Oriente (UNIVO), el cual contempla todas estas aristas y cuenta con tecnología de punta para acompañar la enseñanza-aprendizaje y el uso de inteligencia artificial para empezar a tomar decisiones basadas en datos.

“Lo que estamos trabajando con la Universidad de Oriente es monitorear y acompañar todo el proceso de enseñanza aprendizaje, donde los docentes van a tener información de cómo sus estudiantes van avanzando y consumen los contenidos que programan para ellos, también cómo se están moviendo frente a las evaluaciones y tener información predictiva”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que el uso de tecnología e inteligencia artificial permite entender y accionar de forma diferente frente a potenciales de deserciones, las tasas de graduación mejoran, es decir, la gente se gradúa más rápido porque tienen una atención prácticamente personalizada, pese a que mover toda esa estrategia toma tiempo, el país ha iniciado con bases sólidas para que finalmente el estudiantado sea el beneficiado.

Para Angarita, El Salvador tiene una gran oportunidad en este momento porque a nivel gubernamental se está moviendo ciertas iniciativas como el caso de tener una autoridad de Inteligencia Artificial, es decir, hay un interés nacional, por eso las universidades deben dar ese paso con la urgencia que se requiere, todos los cambios a escala mundial no son moda sino son permanentes y tienen una complejidad para las universidades.

“La transformación también significa estar muy a la vanguardia de lo que está pasando en las empresas, porque al cambiar la matriz productiva y las profesiones, por ende, es muy importante que las universidades puedan dar respuesta ágil e inmediata a partir de datos para que ese empalme sea muy bueno”, manifestó.

La experta destacó que el capital docente debe tener importantes competencias digitales las cuales les permitan estar “curioseando” y entendiendo la nueva tecnología y sobre todas las cosas, empezar a medir resultados a partir de esas iniciativas para lograr los objetivos deseados.

“También es muy importante transformar elementos relacionados a cómo trabajamos las calificaciones, sustentamos competencias y utilizamos la inteligencia artificial, para que los docentes tengan información sobre los estudiantes y los acompañamos”, aseguró.

Según la directora de SénecaLab S.A., es necesario dejar un mensaje de urgencia a las instituciones educativas específicamente una política de cero papel, eso puede ayudar a entender dónde hacer cambios, cómo se van manejando los datos hoy en día, cómo están tomando decisiones lo que es importante también en procesos de acreditación.

Las universidades que actúen hoy en el uso de la tecnología podrán liderar la nueva economía del conocimiento, las que no, quedarán formando profesionales para un mundo que ya no existe y eventualmente desaparecerán.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, para 2030 se crearán 170 millones de empleos, pero se perderán 92 millones, en gran parte debido a la automatización y la expansión de la inteligencia artificial, este panorama obliga a repensar los modelos educativos tradicionales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...