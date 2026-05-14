Diputados avalan renovación gratuita del DUI para 400 mil salvadoreños

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para aprobar disposiciones especiales y transitorias para la renovación gratuita del Documento Único de Identidad (DUI), cuya fecha de vencimiento sea entre el 29 de noviembre de este año y el 28 de febrero de 2027.

Las disposiciones establecen que para acceder a este beneficio deben realizar el trámite desde la entrada en vigencia del decreto, a partir de su publicación en el Diario Oficial, y hasta el 28 de noviembre de 2026.

Con la medida, según dijo el oficialismo se pretende generar un alivio económico a la población, mejorar los servicios públicos y fortalecer la eficacia administrativa, mediante un mejor aprovechamiento de los recursos del Estado.

La renovación podría efectuarse en cualquier Duicentro del país o mediante la plataforma electrónica que habilite el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), sin exigir documentos o requisitos adicionales.

El director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, detalló que la institución cuenta con 23 Duicentros a escala nacional, de los cuales 19 son permanentes y cuatro temporales; además de kioscos de autoservicio para agilizar la atención.

“De estos cuatro centros temporales, tenemos dos abiertos: uno en plaza Merliot y otro en plaza Bolcaña, en Santa Ana. Los dos adicionales estarán ubicados en la plaza Salvador del Mundo y otro lo estaremos inaugurando en San Miguel”, afirmó.

El Ministerio de Hacienda podría reforzar el presupuesto del RNPN, de ser necesario, para cubrir los gastos relacionados con la aplicación de estas disposiciones.

El funcionario informó que, entre enero de 2026 y marzo de 2027, vencerán cerca de 1.6 millones de Documentos Únicos de Identidad (DUI). Pero la medida beneficiaría al 25.25 % de salvadoreños que tienen su documento próximo a vencer, ya que 404,085 expiran entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

Las personas que hayan extraviado su DUI también tendrían la posibilidad de solicitar una reposición anticipada. Este dictamen pasará al pleno legislativo este jueves en la sesión plenaria ordinaria.

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