Fallece en Guatemala sacerdote denunciado por presunto abuso sexual

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La mañana de este miércoles, la parroquia Santa María de la Encarnación en San Marcos, informó que el sacerdote Edgar Lisandro Winter Coronado habría fallecido; el religioso era investigado por presunto abuso sexual.

Es de recodar que el lunes de esta semana, el Arzobispado de San Salvador anunció que se le había abierto un proceso canónico por denuncia de abuso sexual contra el sacerdote. Mientras seguía este proceso, al padre se le impusieron medidas cautelares.

“Habiéndose recibido en nuestra Curia Episcopal, la denuncia de un presunto delito de abuso sexual de menores contra el Pbro. Édgar Lisandro Invierno Coronado. Esta Curia inmediatamente ha procedido a imponer medidas cautelares; y a iniciar el debido proceso jurídico, conforme al Derecho Canónico”, dijo el arzobispado según un comunicado publicado por la cuenta oficial de la Televisión Católica de El Salvador.

Según Diario El Mundo, fuentes del clero, relataron que el padre habría salido de El Salvador previo a hacerse público la denuncia de presunto abuso sexual. Además, el padre habría fallecido en Guatemala, de donde era originario.

La mañana de este miércoles, la iglesia de donde era párroco confirmó su deceso. “Con profunda tristeza comunicamos que nuestro párroco Edgar Winter, partió a la Casa del Padre. Con un gran dolor elevamos nuestras oraciones por su alma, que San José y nuestra señora de los Remedios intercedan por su alma”, dijo el templo religioso a través de una esquela.

La noche de este miércoles sería velado y este jueves a las 2.00 p.m. sería la misa de cuerpo presente en la Catedral de Cobán, seguidamente el funeral, todo esto, en Guatemala.

En 2016, la iglesia católica abrió una Comisión de Protección de Menores, la cual recibe denuncias de víctimas de abusos por sacerdotes. El número telefónico es el 7745-1681 y el correo electrónico es: [email protected].

Además, en enero de este año, la iglesia católica retiró al sacerdote Jesús Orlando Erazo Gálvez, quien fue condenado a 14 años de prisión por violaciones en menor de edad en San Cristóbal, Cuscatlán.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...