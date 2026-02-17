Palestina condenó medida israelí para impulsar anexión de Cisjordania

Compartir

Ramala/Prensa Latina

Las autoridades palestinas condenaron este lunes en duros términos la decisión de Israel de inscribir tierras de Cisjordania como “propiedad estatal, lo cual supone una anexión de facto de grandes zonas de ese territorio ocupado.

La Presidencia palestina advirtió en un comunicado sobre el peligro del nuevo plan del gobierno de Benjamin Netanyahu al señalar que viola el derecho internacional y representa una amenaza a la seguridad y la estabilidad regional.

El texto consideró que la medida es una peligrosa escalada israelí contra Palestina y constituye “la rescisión de los acuerdos firmados” entre ambas partes.

Además, afirmó, contradice varias las resoluciones sobre el tema del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular la 2334, que considera ilegal toda actividad de asentamiento en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental.

En similar sentido se pronunció el presidente del Consejo Nacional Palestino, Rouhi Fattouh.

El dirigente estimó que la regulación y el registro de tierras en Cisjordania representa una medida arbitraria, un saqueo a gran escala de las tierras palestinas, “una anexión de facto y una invasión directa”.

Fattouh destacó que esa política no crea ni eliminan un derecho, por el contrario, contradice abiertamente las normas internacionales, en particular las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, “que prohíbe a la potencia ocupante realizar cambios permanentes en el territorio ocupado o confiscar la propiedad de la población”.

Recordó que la Ribera Occidental es parte integral del territorio palestino ocupado durante la guerra de 1967.

Mientras, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados afirmó que la decisión israelí es nula y sin valor legal.

La medida constituye el comienzo real del proceso de anexión y el debilitamiento de los cimientos del Estado palestino, advirtió la Cancillería en un comunicado.

La cartera condenó cualquier intento “de legitimar el crimen de colonización y la anexión”, así como “la confiscación, la ocupación y el robo de tierras palestinas”.

El gobierno de Netanyahu aprobó ayer (domingo) un proyecto para iniciar los procedimientos de asentamiento y registro de tierras en la Ribera Occidental, por primera vez desde 1967.

Tanto el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotric, como el de Defensa, Yisrael Katz, celebraron la iniciativa, condenada por la comunidad internacional.

