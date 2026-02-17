Comunidad de Zacamil denuncia falta de consulta por tala de árboles para Metrocable

Saúl Méndez

Colaborador

Habitantes de la colonia Zacamil, en coordinación con el colectivo Micelio Suburbano, realizaron una vigilia para despedir los árboles que serán intervenidos como parte de los trabajos previos a la construcción del primer Metrocable que conectará Zacamil con San Salvador.

Según el colectivo Micelio Suburbano, 17 árboles serán talados y otros 10 serán podados como parte de la instalación de una torre destinada a sostener el cableado.

El vecindario aseguró que el proceso de tala afectará gravemente su bienestar integral como habitantes de la zona.

“Dicho proyecto no ha cumplido con los procesos establecidos por la legislación ambiental, ya que no se ha realizado la consulta ciudadana como corresponde”, denunciaron.

Los vecinos también manifestaron preocupación e incertidumbre ante la situación, ya que, según afirmaron, las autoridades no han presentado los permisos correspondientes. Argumentaron que se trata de “información reservada”, lo cual constituye una violación al artículo 8 de la Ley del Medio Ambiente.

“Hagamos eco de este nuevo grito de auxilio por parte de la población salvadoreña, que está siendo víctima de la imposición de este tipo de proyectos inconsultos, al margen de la Constitución y de las leyes que nos amparan como ciudadanía”, alertaron.

El acto simbólico organizado por el colectivo Micelio Suburbano incluyó música, incienso y velas. “Fue un acto sencillo, pero profundo: un gesto de gratitud hacia quienes nos dieron sombra, oxígeno y vida”, expresaron.

La actividad también buscó visibilizar que la construcción afectará espacios de parqueo y la movilidad de la comunidad, además de la deforestación y los riesgos asociados a la nueva estructura.

“Este acto póstumo no fue solo un ritual: fue un recordatorio de que cada árbol perdido es un pedazo de futuro que se nos arrebata. La naturaleza no pertenece a partidos ni a intereses particulares; es patrimonio común, y cuidarla debería ser un compromiso colectivo”, señalaron.

“Que esta despedida nos inspire a exigir más educación ambiental, más respeto por la vida y más responsabilidad en cada decisión que afecta nuestros espacios verdes. Porque proteger la naturaleza es protegernos a nosotros mismos”, concluyeron.