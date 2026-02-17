PNC abre paso para ingresar maquinaria pesada al relleno sanitario en San Francisco Angulo

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Una plegaria, un clamor y un desmayo. La comunidad San Francisco Angulo intentó de todo para evitar que la maquinaria pesada ingresara a la zona de terracería y seguir con la construcción del relleno sanitario. La PNC respaldó a la empresa mexicana y dio la espalda a la comunidad.

Al menos 30 elementos policiales custodiaban el ingreso de la maquinaria incluso por encima de la voluntad de la comunidad, quien se sintió amenazada de ser detenida.

La comunidad alzó una plegaria antes del ingreso y pidió clamor y consciencia a la policía; lideresas lloraron e incluso una de ellas se desmayó. La PNC, unió sus manos para cerrar el paso y dejar el camino libre a la máquina.

“La comunidad está muy indignada”, sintetizó Cañas, ya que la comunidad entabló una conversación con la jefatura de la policía para hacerles ver que existen medidas cautelares que fueron emitidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en 2018 y que el ingreso de esta maquinaria viola las medidas cautelares.

La comunidad dijo que, aunque este lunes entraron por la fuerza, antidemocrática, impuesta, e ilegal, “nosotros vamos a continuar la lucha en las instancias nacionales e internacionales; no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que saquemos ese relleno sanitario de San Francisco Angulo”.

René Alfaro, miembro de la comunidad, enfatizó que a pesar que la comunidad presenció el ingreso de la maquinaria, “San Francisco Angulo todavía va a seguir en pie de lucha, emitiendo documentación a las instancias correspondientes”, para que el día de mañana “podamos redefinir la historia y nosotros seamos los que saquemos esa maquinaria de la zona de Terracería y se acaben los problemas de nuestra comunidad”.

