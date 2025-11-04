Fundación Heinrich Böll se va a Guatemala

Compartir

Rosario Rivas

@DiarioCoLatino

La Fundación Heinrich Böll anuncia su retiro de El Salvador, debido al contexto cada vez más restrictivo en este país, marcado por la imposición de marcos legales punitivos que limitan la libertad de pensamiento.

Además de las restricciones en el trabajo de derechos humanos y la participación democrática, por lo que es necesario estratégicamente asegurar la continuidad de la labor en la región, señala la fundación en un comunicado.

El traslado de su sede en Centroamérica será a Guatemala, aclara, y reafirma la continuidad del trabajo en la región.

La Fundación Heinrich Böll tiene su sede central en Berlín, Alemania, y con más de 30 años de compromiso con Centroamérica.

“Durante tres décadas hemos acompañado y aprendido de personas, organizaciones y movimientos que luchan por la justicia social, la igualdad de género, la defensa ambiental y los derechos humanos”, señala el documento y agrega que “esa experiencia seguirá siendo la base de nuestro trabajo en esta nueva etapa”.

Esta reubicación en Guatemala, agrega, representa para la institución una transición territorial que garantiza la continuidad y el fortalecimiento de las líneas programáticas.

Entre esas líneas destaca: la democracia y participación ciudadana, justicia social, ambiental y climática, feminismos y equidad de género, libertad de expresión y diversidad de medios, así como la defensa de los derechos humanos en la región, entre otros.

La fundación Heinrich Böll agradeció profundamente a quienes caminaron con la institución desde El Salvador. “Llevamos ese aprendizaje como parte fundamental de esta nueva casa. Reafirmamos que Centroamérica sigue siendo nuestra región de trabajo y nuestra causa compartida”, afirma.

Además, expresaron también el agradecimiento a Guatemala por abrir un espacio que les permite dar continuidad a la labor regional, y proyectar nuevas formas de cooperación y diálogo en favor de la justicia ecológica, la igualdad y la democracia en Centroamérica.

