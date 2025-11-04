Proveedores de paquetes escolares piden a Bukele ser tomados en cuenta

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

A través de una carta pública, los proveedores de paquetes escolares pidieron al presidente de la República, Nayib Bukele, ser incluídos por el Ministerio de Educación en la licitación para útiles de 2026, ya que solo se ha permitido la participación de grandes empresas y compañías extranjeras.

Pamela Martínez, representante de los proveedores de útiles escolares, explicó que son alrededor de 350 los afectados en todo el país, quienes ya habían presentado la documentación al MINED y fueron notificados, por medio de correo electrónico de las escuelas adjudicadas, que solo estaban a la espera de los contratos, los cuales ya están firmados por los directores de las escuelas.

“Nos dimos cuenta de una licitación en COMPRASAL, que está para lo de paquete escolar, pero nosotros como pequeños no podemos participar en esa licitación y están participando nada más las empresas grandes, nos afecta ya que, también generamos empleo, tenemos compromisos y deudas, era una ayuda que el gobierno nos permitía, estamos agradecidos por todos esos años que nos han brindado ese apoyo a la micro y pequeña empresa”, manifestó la pequeña empresaria.

Martínez pidió al presidente Nayib Bukele ser escuchados y la ayuda para continuar en el programa, o se les permita firmar los contratos que ya habían sido notificados, porque del MINED no han recibido ninguna respuesta.

El paquete incluye cuadernos, lápiz, borrador, sacapuntas. La preparación de los kits iniciaba a finales de diciembre para ser entregados al comienzo del año lectivo, cada proveedor brinda empleos entre 3 a 5 personas para preparar los paquetes escolares.

“Ya nos habían notificado a nosotros para la oferta del año 2026 y ahora no nos dan respuesta de nada, como micro y pequeña empresa nos afecta grandemente porque también generamos empleo, somos 350 proveedores a nivel nacional, y parte de los ingresos del año dependen de esta venta”, sostuvo Martínez.

Los proveedores hicieron un llamado al gobierno para mantener la modalidad de licitación utilizada en años anteriores, ya que representa una parte fundamental de sus inversiones y del sustento de muchas familias salvadoreñas.

“Solicitamos garantizar procesos de adjudicación justos y equitativos por departamento del país a la mayor cantidad posible de proveedores registrados, de acuerdo a los estándares de evaluación, ya definidos por el Ministerio de Educación, así como continuar con las adjudicaciones a los distintos proveedores de paquetes escolares registrados en el MINED Y CONAMYPE, ello implica un beneficio social directo a microempresas salvadoreñas locales”, reza el documento.

La carta con las firmas de respaldo fue presentada en Casa Presidencial para no ser excluidos del programa de paquete escolar, ya que con esa acción alrededor de 7 millones de dólares no estarían siendo adjudicados a la micro y pequeña empresa, perjudicando la economía de los proveedores, así como a sus trabajadores.

