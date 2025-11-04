Simón Paz dice “concejos municipales van en el camino de desaparecer”

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El concejal del FMLN, de la Alcaldía de San Salvador Centro, Simón Paz, señaló que “Los concejos municipales, como un organismo de poder en el territorio, van en el camino de desaparecer”.

Las declaraciones surgieron en encuentro con Julio Villagrán, donde le pidió también al concejal su reacción ante la inauguración de 70 escuelas por parte del Gobierno la noche del domingo.

El concejal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) señaló la falta de información en la reconstrucción de las escuelas y nula claridad sobre cuántas han remodelado. El concejal dijo que siempre está en boga «la falta de información», porque ha habido diferentes promesas para reconstruir las escuelas, pero «no hay claridad de cuántas escuelas han sido reconstruidas».

«No estoy en contra de que se remodelen las escuelas, eso es algo bueno; sin embargo, debería de haber claridad en la información, porque hay tantas necesidades en el interior del país que tampoco se ven», comenta Paz, en referencia a que se ha visto en redes sociales, sitios donde los estudiantes se tienen que cruzar un puente en mal estado o cruzar sobre un río para llegar a sus centros de estudios, cuando esto, también se debería de trabajar como parte del conjunto escolar, es decir, la integralidad.

Las comunas del país se limitan a hacer obras comunitarias; de hecho, la única entidad que prácticamente realiza obras es la Dirección de Obras Municipales (DOM), institución creada en noviembre de 2021 y que centraliza el FODES, que antes se les daba a los municipios.

El concejal sostuvo que el Gobierno Central busca quitarle atribuciones municipales. “Quitarle potestad a los gobiernos municipales es parte de una estrategia que es desaparecer los concejos municipales, porque al final al quitarle esa gama de poder y estas van a ser un cajón de los que fueron las alcaldías municipales”.

El funcionario puntualizó que el camino que llevan las alcaldías es a desaparecer porque se van a quedar sin ningún instrumento para poder solucionarle las necesidades a la población. “Las alcaldías están en primera fila de la población en la búsqueda de soluciones de sus necesidades”, dijo el también ex alcalde de Mejicanos, cuando este era municipio.

Simón Paz sostuvo que las alcaldías como inmueble “tal vez no desaparezcan, pero los concejos municipales van en el camino de desaparecer, porque la alcaldía se va a quedar como un mero administrador para trasladar los fondos al Gobierno Central, porque de una u otra forma, se están centralizando”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...