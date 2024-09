La reducción de municipios ha sido un fracaso, dice Simón Paz

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El concejal de la alcaldía por San Salvador Centro, Simón Paz, dijo en la entrevista de TVX que el tema de la reducción de los municipios tuvo a la base una estrategia política electoral en su momento y no en sí para ayudar a la población.

El concejal por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Simón Paz, planteó que “eso con el tiempo ha quedado demostrado, ya vamos por los 4 meses y es un total fracaso”.

Lo anterior, porque la ciudadanía en los territorios aún sigue sin los proyectos e incluso ellos mismos se organizan para reparar sus calles. A esto sumándole que a las alcaldías les quitaron el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), para crear la Dirección de Obras Municipales (DOM).

“El tema de la reducción de municipios es un fracaso completamente, hoy por hoy los distritos no le están dando respuesta a las necesidades de las comunidades (…) la DOM es un fracaso porque no han sabido darle respuesta, lo que hicieron fue sustituir el FODES por la DOM, pero el FODES no era solo reparación de calles, eran programas sociales pero la DOM tampoco ha tenido la capacidad de darle respuesta a toda la cantidad de necesidad”, concluyó Paz.

