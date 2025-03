“El tema de la apertura-cierre (Chivo Pets), así han estado con los proyectos”, critica Manuel Flores

Redacción Nacionales

DiarioCoLatino

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, cuestionó las últimas decisiones que desde el Gobierno se han tomado, entre ellas, el cierre y reapertura del hospital veterinario, Chivo Pets.

Este fin de semana, Chivo Pets fue cerrado, pero reaperturado luego de conocerse que el presidente Nayib Bukele “leía comentarios de salvadoreños que cuestionaban el uso fondos públicos para financiar el hospital”. Sin embargo, luego se retractó, ante peticiones de la población e informó que se le aumentaría su presupuesto para mejorar el nivel de atención.

“El tema de la apertura-cierre, así han estado con los proyectos, se apertura una piedra y se deja tirada la piedra. Después se vuelve a poner otra piedra y se vuelve a dejar tirar a la piedra. Así están”, comentó Flores.

El dirigente político señaló que el cierre de Chivo Pets era una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI); es de recordar que el FMI requirió al Gobierno desvincularse del bitcoin; Chivo Pets, administrado por el Estado, es financiado con contribuciones en bitcoin de los usuarios y del fondo general del Estado.

A juicio de Flores, la reapertura del hospital veterinario se dio “por presión popular”, pero esta no es apoyada cuando se trata de la minería. “Se puede imaginar en el tema de la minería, ¿van a dar marcha atrás?, ojalá, por el bien del país”.

Flores recordó que en el caso del cierre de Chivo Pets este sería financiado por las ganancias bitcoin, pero “la Chivo quebró, y aparte de quebrar, quedó en deuda. El gobierno tuvo que sacar un as de la manga de la camisa, como ellos le llaman, y decir, -vamos a financiarlo-. ¿Desde dónde? ¿De qué partida? Porque el presupuesto ya está aprobado. Hay que ver de dónde van a sacar ese dinero”, cuestionó Flores.

Flores instó a que ese presupuesto extra, no sea extraido ni de Educación ni Salud. “Si lo sacan de la publicidad que malgastan, les voy a aplaudir. Porque también no nos oponemos a la atención de la mascota, pero hay prioridades, que es la persona. No hay en los hospitales medicamentos para la gente que padece enfermedades, incluso terminales, no hay medicamento. Lo repito para que no vayan a confundir, no nos oponemos a la atención a la mascota”.

El concejal de San Salvador Este, Cayetano Cruz, informó que durante la noche del sábado, el concejo municipal de San Salvador Este se reunió de forma extraordinaria; sin embargo, “no se presentó una nota oficial donde se le haya convocado también al alcalde (José Chicas), porque legalmente tenía que convocársele por parte del secretario del concejo, a petición de la mayoría de concejales, así lo establece la ley. No se presentó una nota oficial y, por lo tanto, también no se dijo por qué no se había presentado”.

Es de recodar que el presidente Bukele sugirió la destitución de José Chicas luego de darse a conocer la problemática del refugio de animales en Ilopango. “No hubo ninguna información de él, fue ignorado totalmente porque ya había una decisión, una decisión que ya todos conocemos, una decisión que no tuvo a la base una discusión”, comentó Cayetano Cruz.

El concejal informó que una comisión de Casa Presidencial dio los lineamientos a seguir para la destitución de José Chicas.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...