“La Educación no es una prioridad del gobierno”: Anabel Belloso

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La secretaria Nacional de la Mujer del FMLN, y ex diputada de la Asamblea Legislativa, Anabel Belloso, dijo en la entrevista de TVX que la educación en El Salvador no es una prioridad del Gobierno, ya que varias escuelas se han cerrado.

Los funcionarios de Gobierno tienen sus propias prioridades, pero “el gravísimo problema es que las prioridades de este Gobierno inconstitucional no son las mismas de la mayoría de la población salvadoreña, esa mayoría de que hoy por hoy sufre por un despido injustificado, por un desalojo sin alternativa, tratándose de sus fuentes de ingresos para darle de comer a sus familias, no son las mismas de aquellos que tienen que utilizar los servicios públicos”.

Sobre el tema de educación, Belloso consideró como una “ofensa” que se diga que tienen “un presupuesto histórico” cuando este ha estado cerrando escuelas y despidiendo a maestros.

“En el presupuesto 2025 hay una reducción considerable de fondos al Ministerio de Educación y algo que ya veníamos viendo desde hace, quizás desde el año pasado con más énfasis, y que lo denuncian diferentes gremiales, principalmente las que agrupan a docentes en el país, del cierre de escuelas, y me parece ofensivo que un ministro quiera desvirtuar o minimizar esta problemática que es grave, porque se trata de la educación de un pueblo, diciendo que no, que no se trata de cierres, que se trata de unificación”, comentó Belloso sobre las palabras del ministro de Educación, Mauricio Pineda, quien dijo que no manejaban el concepto de “cierre de escuelas”, sino de “unificar escuelas”.

El Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) ha registrado hasta el 7 de febrero de 2025, el cierre de 44 escuelas públicas a escala nacional, presuntamente debido a la baja matrícula, y fusión con otras instituciones educativas.

Belloso comentó que, por este tipo de decisiones, es que la “educación no es una prioridad”, “no lo ha sido desde el momento en que se ha hecho una reducción considerable también de programas sociales en el marco de la educación, que vinieron a dignificar la vida de los estudiantes en su debido momento, como los útiles escolares, uniformes y refrigerios”.

Estos, han sido entregados “a medias”, ya que no se entregaron completos según la misma denuncia en las redes sociales. “Hoy que vemos que los padres y madres de familias nuevamente les toca sacar de su bolsillo porque no hay insumos, hubo denuncias en redes sociales (…) la gente dijo, -miren, solo esto venía en el paquete, o sea, hoy en una situación de fuerte crisis en economía donde familias cerraron el 2024 con uno de sus, ya sea el papá o la mamá, quizás con un despido, porque fueron masivos los despidos”.

