Simón Paz señala que los concejos municipales podrían desaparecer

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El concejal del FMLN, de la Alcaldía de San Salvador Centro, Simón Paz, señaló que los concejos municipales, como un organismo de poder en el territorio, podrían desaparecer si sigue por el actual camino.

Ya que es de recordar que las comunas del país se limitan a hacer obras comunitarias; de hecho, la única entidad que prácticamente realiza obras, es la Dirección de Obras Municipales (DOM), institución creada en noviembre de 2021 y que centraliza el FODES, que antes se les daba a los municipios.

El concejal sostuvo que el Gobierno Central busca quitarle atribuciones municipales. “Quitarle potestad a los gobiernos municipales es parte de una estrategia que es desaparecer los concejos municipales, porque al final al quitarle esa gama de poder y estas van a ser un cajón de los que fueron las alcaldías municipales”.

El funcionario puntualizó que el camino que llevan las alcaldías es a desaparecer porque se van a quedar sin ningún instrumento para poder solucionarle las necesidades a la población. “Las alcaldías están en primera fila de la población en la búsqueda de soluciones de sus necesidades”, dijo.

Simón Paz sostuvo que las alcaldías como inmueble “ta vez no desaparezcan, pero los concejos municipales van en el camino de desaparecer, porque la alcaldía se va a quedar como un mero administrador para trasladar los fondos al Gobierno Central porque de una u otra forma, se están centralizando”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...