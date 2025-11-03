Deuda de pensiones supera los $11,000 millones

Compartir

César Villalona

3 de noviembre de 2025

En el mes de septiembre, la deuda del Estado con el fondo de pensiones subió a $11,071 millones, pues las AFP le prestaron $100.6 millones. Cuando Bukele llegó al gobierno, en junio de 2019, esa deuda, acumulada desde 2007 (12 años y 5 meses), era de $5,071 millones. Desde entonces ha crecido en $6,000 millones (118%).

Entre enero y agosto de 2025, el Estado tomó del fondo de pensiones alrededor de $55 millones por mes, pero en septiembre casi duplicó ese monto y acumuló $545 millones en nueve meses. Al cerrar el año habrá tomado $700 millones, o sea, el doble de lo que necesita para pagar las pensiones del antiguo sistema público y cubrir otros compromisos previsionales. ¿Qué hace con el resto del dinero?

La ley de pensiones aprobada en 2022 solo sirvió para que aumentaran la deuda pública y la ganancia de las AFP, que pasó de $17 millones en 2022 a $33 millones en 2023 y $36 millones en 2024. Hasta septiembre de 2025, las AFP se habían ganado $30.4 millones, o sea, que al cerrar el año se habrán ganado $40 millones.

El Gobierno acordó con el FMI reformar el sistema de pensiones en febrero del próximo año. Pero la nueva reforma no afectará la ganancia de las AFP, sino las condiciones de jubilación de la población cotizante.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...