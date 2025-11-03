Página de inicio » Nacionales » DENUNCIA CIUDADANA

La población del área urbana del distrito de Santa Catarina Masahuat, municipio Sonsonate Norte, expresan su preocupación y denuncia debido a que los camiones recolectores de basura están acumulándola en un predio municipal al aire libre.

El predio está ubicado a un costado de la calle de salida al distrito de Salcoatitán, por lo que piden al Ministerio de Medio Ambiente y demás autoridades correspondientes verificar este problema que ya está incomodando a las familias cercanas al lugar, en el barrio La Cruz, donde se encuentra el predio en mención.

