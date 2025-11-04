Fernando Valenzuela vuelve a la antesala de la eternidad

Compartir

Ciudad de México/Prensa Latina

El legendario lanzador mexicano Fernando Valenzuela fue incluido este lunes entre los candidatos al Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown, donde los dioses del diamante aguardan a los inmortales.

El comité de la Era del Béisbol Contemporáneo anunció los nombres de ocho aspirantes cuyas hazañas marcaron generaciones, y entre ellos figuran Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy, Gary Sheffield y Valenzuela, el muchacho de Etchohuaquila que convirtió la pelota en arte y esperanza.

Debutó en 1980 con los Dodgers de Los Ángeles y un año después sacudió al mundo, pues en 1981, con su carisma sereno y su mirada al cielo antes de cada lanzamiento, el «Toro» ganó el Novato del Año, el Cy Young y la Serie Mundial, desatando la mítica “Fernandomanía”.

Aquella locura fue más que béisbol: fue identidad, orgullo y frontera derrumbada.

Durante 17 temporadas en las Grandes Ligas, Valenzuela acumuló 173 victorias, 2.074 ponches y una efectividad de 3.54. Fue seis veces All-Star, ganó un Guante de Oro y se mantuvo como símbolo de constancia y humildad. Su zurda fue más que un brazo: fue una bandera.

El próximo 7 de diciembre, los 16 miembros del comité decidirán si el Toro traspasa la última loma, la que lleva al Olimpo de Cooperstown.

Para lograrlo necesitará el 75 por ciento de los votos.

Si el destino y la justicia lo permiten, Valenzuela volverá a la inmortalidad deportiva y al lugar que siempre le perteneció: el de los hombres que hicieron del juego una leyenda.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...