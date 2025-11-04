Ancelotti mueve fichas: Neymar fuera de nueva convocatoria de Brasil

Compartir

Brasilia/Prensa Latina

El técnico Carlos Ancelotti dio a conocer este lunes la lista de convocados para los amistosos de la selección brasileña de fútbol frente a Senegal y Túnez, y la gran ausencia volvió a ser Neymar Jr.

El habilidoso jugador aún no cuenta con el visto bueno del cuerpo técnico para su regreso.

«No he vuelto a hablar con Neymar. Veremos cuándo se recupera y puede volver a jugar», explicó Ancelotti durante la conferencia en la que presentó la nómina.

El astro del club Santos apenas reapareció el pasado fin de semana, ingresando en el tramo final del empate 1-1 ante Fortaleza, luego de más de dos meses sin jugar por una lesión muscular.

Su retorno fue esperanzador: participó en la acción que terminó con el autogol de Bruno Pacheco, aunque su forma física todavía está lejos del nivel que exige la selección.

Mientras Neymar Jr. sigue su puesta a punto, el técnico italiano apostó por una mezcla de juventud y experiencia, con figuras consolidadas como Vinícius Jr., Rodrygo, Casemiro y Marquinhos, además del prometedor Vitor Roque, delantero del Palmeiras, actual líder del torneo Brasileirao.

El estratega reconoció que la convocatoria tuvo en cuenta el apretado calendario de los clubes brasileños, pero insistió en que la prioridad ahora es la selección nacional.

«Por eso hemos llamado a jugadores que pueden ayudar a Brasil en estos dos partidos, incluso a algunos de Flamengo y a Vitor Roque, que está haciendo una gran temporada», subrayó.

Los duelos amistosos serán el 15 de noviembre contra Senegal en Londres y el 18 ante Túnez en Lille, como parte de la preparación rumbo a las próximas eliminatorias sudamericanas.

Nómina completa incluye a tres arqueros —Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) y Hugo Souza (Corinthians)—, una defensa con nombres como Éder Militão, Gabriel Magalhães y Alex Sandro, y un mediocampo liderado por Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá. En la delantera destacan Richarlison, Rodrygo, Vinícius Jr. y el joven Estevão, la nueva joya del Chelsea.

