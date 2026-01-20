Despreciar los Acuerdos de Paz, es no valorar el dolor del pueblo: CDHES

La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) aseguró que despreciar los Acuerdos de Paz es no valorar con objetividad el dolor y sufrimiento del pueblo salvadoreño, que se manifestó por la culminación del conflicto armado, considerar que este hecho fue una farsa, es repudiar a todos aquellos que vivieron, sufrieron y perdieron a sus seres queridos.

“No nos parece justo olvidar a todas las víctimas, que realizaron día a día diferentes actividades por un país más justo, digno, democrático y que se les resolviera las necesidades de los derechos económicos y sociales, producto de ello, los diferentes cuerpos de seguridad, grupos paramilitares, escuadrones de la muerte, Fuerza Armada, llevaron a cabo acciones de represión contra todo el pueblo”, enfatizó.

Según la CIDHES, es importante recordar y conmemorar este momento histórico, que marcó la historia del país y transformó el rumbo a un nuevo camino de democracia, aunque falta mucho por consolidarlo, por lo cual no se debe permitir que las pasiones políticas confundan la realidad histórica.

Asimismo, recalcó que los Acuerdos de Paz marcaron la finalización del conflicto armado, el cual duró 12 años, donde aproximadamente ocho mil personas desaparecieron, más de ochenta mil personas asesinadas, miles de personas torturadas, desplazados, familias desintegradas de diferentes sectores sociales y una herencia de impunidad.

La CIDHES consideró necesario seguir luchando, para que los acuerdos aún pendientes se cumplan, así como instituciones surgidas no se desnaturalicen de sus verdaderas funciones, tal es el caso de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

La firma de los Acuerdos de Paz tenía diversos objetivos que debían cumplirse, como la obligación del Estado en investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra, la creación de la PNC y reducción del ejército, una nueva estructura para el Órgano Judicial y la creación de la PDDH.

Sin embargo, a 34 años de este hecho histórico se ha producido un quiebre del orden constitucional, con la violación del principio democrático de alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República, y el regreso de los militares como columna vertebral de un gobierno inconstitucional.

