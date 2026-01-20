Rotura de «30 centímetros» de la vía posible causa del accidente ferroviario en Córdoba, España

Saúl Martínez

Corresponsal

La rotura en el raíl 23117 podría ser la causa principal del accidente ferroviario ocurrido el domingo en horas de la noche en Adamuz, Córdoba, España, que ha dejado 41 muertos.

El grupo de criminalística de la Guardia Civil, identificó el carril roto, calculado en «30 centímetros», por lo que ha puesto la hipótesis en que si este se habría dañado antes o después del fatal accidente.

A las 8:50 de la mañana de este martes, hora europea, el Servicio de Andaluz de Salud confirmó a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) que 83 de los 122 asistidos en el accidente ferroviario de Adamuz ya han sido dados de alta. Por otra parte, la cifra de muertos suben a 41, tras recuperarse anoche el cuerpo sin vida de una persona de uno de los vagones del Iryo.

A más de 24 horas de lo ocurrido, familias aún siguen buscando a familiares desaparecidos, puesto que no han sido encontrados en ningún nosocomio que está dando atención a las víctimas.

El lunes, el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se hizo presente al lugar y llamó a la unidad nacional por lo que anunció tres días de luto.

El Palacio de la Zarzuela ha confirmado que este día los Reyes de España se harán presentes para estar de la mano con las víctimas y conocer más a detalle lo ocurrido. En primer momento se han acercado al puesto de mando avanzado en Adamuz, y luego se acercarán al centro cívico Poniente y al Hospital Reina Sofía, en Córdoba.

El Consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias Andalucía, Antonio Sanz, indicó que este martes podría entrar un grupo de maquinarias a remover los vagones, no se descarta que abajo de ellos haya más cuerpos sin vida.

«Andalucía siempre da respuesta y soluciones, hemos coordinado todo de forma espectacular, movilización de ambulancias, el apoyo de las personas ha sido fundamental, el trabajo de los bomberos ha sido inmediato, las personas nos han dado mantas y alimentos, la reacción de Adamuz ha sido increíble, y lo hemos constatado en las donaciones de sangre, hemos registrado hasta tres mil donaciones», apuntó el Consejero de Sanidad.

Rafael Escudero, secretario general del Sindicato Ferroviario, indicó que desde hace algunos meses se habían reportado algunas irregularidades en el servicio de este medio de transporte.

Mientras que el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, destacó que se hizo una inversión de 700 millones de euros en las mejores de este sistema de transporte que no había mejoras desde 1990.

