Trump publica imagen de sí mismo con bandera estadounidense en Groenlandia

Compartir

WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó hoy martes en su red social Truth Social una imagen en la que aparece colocando la bandera estadounidense en el territorio de Groenlandia.

En la imagen, Trump aparece acompañado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, con un cartel cerca que dice «GROENLANDIA – TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS EST. 2026».

Ese mismo día, Trump difundió otra imagen en la que se le ve reunido con líderes europeos en el Despacho Oval, con un mapa exhibido detrás que muestra a Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela bajo la bandera estadounidense.

Trump señaló hoy en Truth Social que había mantenido una conversación telefónica con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia.

«Como he expresado a todo el mundo, de manera muy clara, Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás, ¡en eso todos estamos de acuerdo!», escribió.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...