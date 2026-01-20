(260120) -- NUUK, Jan. 20, 2026 (Xinhua) -- This photo taken on Jan. 15, 2026 shows a Hercules aircraft belonged to the Danish Defense at the Nuuk Airport in Nuuk, capital of Greenland, an autonomous territory of Denmark. Greenland, the world's largest island, is a self-governing territory within the Kingdom of Denmark, with Copenhagen retaining control over defense and foreign policy. The United States maintains a military base on the island. Since returning to office in 2025, Trump has repeatedly expressed a desire to "obtain" Greenland.
Trump has accelerated his push to acquire the island. On Saturday, Trump announced that the United States would impose a 10 percent tariff from Feb. 1 on goods from Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, Britain, the Netherlands and Finland, and raise the levy to 25 percent from the beginning of June unless a deal is reached for the United States to purchase the territory. (Photo by Anders Kongshaug/Xinhua)
Trump publica imagen de sí mismo con bandera estadounidense en Groenlandia
Redacción Nacionales
20 enero, 2026
Nacionales
414 Vistas
WASHINGTON/Xinhua
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó hoy martes en su red social Truth Social una imagen en la que aparece colocando la bandera estadounidense en el territorio de Groenlandia.
En la imagen, Trump aparece acompañado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, con un cartel cerca que dice «GROENLANDIA – TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS EST. 2026».
Ese mismo día, Trump difundió otra imagen en la que se le ve reunido con líderes europeos en el Despacho Oval, con un mapa exhibido detrás que muestra a Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela bajo la bandera estadounidense.
Trump señaló hoy en Truth Social que había mantenido una conversación telefónica con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia.
«Como he expresado a todo el mundo, de manera muy clara, Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás, ¡en eso todos estamos de acuerdo!», escribió.
