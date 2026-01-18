FMLN conmemora en Jocoaitique 34 aniversario del Acuerdos de Paz 

Redacción Nacionales

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) celebró el 34 aniversario de los Acuerdos de Paz, en Jocoaitique, departamento de Morazán, donde el secretario general del partido, Manuel Flores, destacó que los hombres y mujeres militantes son los verdaderos gestores de la lucha.

Flores consideró importante mantener viva la llama y esperanza, porque no deben olvidarse a quienes murieron, aun y con los errores que se cometieron, el FMLN tiene más valor que cualquier partido de “traidores y corruptos”.

“Este partido es de lucha e inspiración, de heroicidad y amor. Los de Nuevas Ideas piensan que la historia comenzó en el 2019, pero no, en el año 2019 comenzó la vergüenza en este país, porque están dándole mayor importancia a las transnacionales y a la oligarquía, a quienes ustedes se deben, por eso despidieron a miles de trabajadores en diciembre”, expresó.

Recalcó que la paz se firmó porque fue producto de la lucha de cinco organizaciones, del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), Partido Comunista de El Salvador (PCS), Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y la Resistencia Nacional (RN).