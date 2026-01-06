En 2025 se registraron 82 homicidios informa el gabinete de Seguridad

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Salvador cerró el 2025 con 82 homicidios en todo el territorio nacional, la totalidad de los casos fueron resueltos, aseguró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro en conferencia de prensa este lunes.

La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 1.3 al cierre del 2025, informó Gustavo Villatoro quien agregó que para lograr estos resultados tuvieron que tomar las medidas desde el Gobierno central como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción medida estatal vigente desde marzo de 2022.

El dato de los 82 homicidios ocurridos en 2025 fue consolidado por la mesa tripartita donde se encuentra la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal.

Los 82 homicidios registrados en 2025 corresponden a 43 intolerancia social, 31 tolerancia familiar y 8 a la delincuencia general. Los homicidios fueron cometidos por arma blanca (41), contundente (18), arma de fuego (13) y otra (10).

Solo los diferentes tipos de delitos, Villatoro informó que en hurto se registraron 1,997 casos, una reducción del 60% con respecto al año 2024. También, se registraron 884 casos de lesiones; 644 casos de violación; 359 casos de extorsión; 279 casos de hurto de vehículos; 206 casos de robos; 100 casos de hurto agravado; 71 casos de robo agravado y 16 robo de vehículos.

Mientras que el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy informó sobre los resultados del régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022, donde se han capturado a 90,844 presuntos pandilleros de estos 6,584 fueron detenidos en el 2025. Bajo esta medida se han incautado más de 11,850 vehículos; 23,990 celulares y más de 5,180 armas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...