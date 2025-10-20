Padre Flores destaca papel de la oración y la lectura de las Santas Escrituras

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre Jhonny Flores presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su mensaje, señaló que se debe tener una lectura individual y colectiva de las Santas Escrituras para tener una buena comprensión de las mismas, asimismo, debe ir acompañado de la oración.

El sacerdote sostuvo que la oración es el instrumento para comunicarse con El Señor, y cuando un hermano está orando solo y se cansa, entra el papel de la comunidad para ayudarle a orar, tal y como lo hizo Aaron y Hur con Moisés.

“¿Qué pasa cuando Moisés se cansa? Cuando Moisés ya no puede, entra a ayudarle Aarón y Hur. ¿Qué hacen? le llevan una piedra para que se siente y le sostienen sus brazos. Sostener los brazos significa la oración en comunión, en comunidad, el orar los unos por los otros”, comentó Flores.

El líder religioso sostuvo que la actitud de Aarón y de Hur habla del ser comunidad, y que “el orante no está solo. Que cuando ya no podamos, tenemos una comunidad que nos sostiene, una comunidad que nos alienta a seguir adelante”.

Flores recordó las palabras del beato, Rutilio Grande, donde aseguraba que en la iglesia “debemos de salvarnos en racimos, en gajas, no individual. No somos una iglesia individualista, donde solo voy a ver mi bienestar”.

La oración en comunidad es alentarse los unos con los otros, el darse ánimo los unos con los otros. “Preguntémonos, ¿oramos por los demás? ¿Sostenemos a los demás? Moisés representa al líder de esa comunidad. ¿Oras tú por el líder de tu comunidad? ¿Por los pastores de tu comunidad? Dios quiera que sí”.

Si no, expuso el padre Flores, este domingo el Señor invita a la oración, ya que es el primer pilar de la evangelización, orar por la evangelización de los pueblos, y por la conversión de las naciones.

El segundo pilar, explicó Flores, es la lectura y practicar lo que se ha aprendido a lo largo de la vida con las escrituras. “Mantenerse rectos en aquella doctrina que hemos recibido desde niños o jóvenes, que es la Sagrada Escritura, en la que encontramos la sabiduría que nos dará la salvación. Esto hace un evangelizador”, expuso el padre.

El líder religioso sostuvo que toda la Sagrada Escritura “está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y encarar la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena”.

En ese sentido, Jhonny Flores, enfatizó que la palabra de Dios para el religioso y para el mundo debe de ser primero para aprender. “Preguntémonos: ¿Cuánto tiempo le dedico a la Sagrada Escritura? Hermano, una cosa es leer, la Sagrada Escritura no es un libro de literatura porque lo puedo leer y decir, -ay, qué bonito lo que decía ahora el Evangelio-, no, tiene que ir más allá para corregir y educar en la virtud”.

La palabra de Dios llama a hacer eco de ella. “Llevarla a mi vida interior, comprometerme y empezar un camino de conversión. Y ahora sí, le puedo decir al Señor cuáles son mis necesidades”.

Flores enfatizó que la Sagrada Escritura es para los hombres y mujeres sean personas de bien e hijos de Dios.

“Hoy en el Domingo Mundial de las Misiones, pongamos en práctica estas dos cosas. La oración individual y comunitaria y la lectura orante comprensiva de la Sagrada Escritura. Pidámosle pues al Señor que a nosotros nos enseñe a orar, que nos aumente la fe y que nos dé siempre el amor a su palabra”, concluyó el padre.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...