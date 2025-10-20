Jóvenes se preparan para graduarse como rescatistas verticales

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Más de veinticinco jóvenes socorristas realizaron este fin de semana sus últimas evaluaciones para poder graduarse como miembros de la Unidad de Rescate Vertical de los Comandos de Salvamento de El Salvador.

Los voluntarios realizaron una caminata desde la entrada al Parque Balboa en Los Planes de Renderos hasta el turicentro de la Puerta del Diablo, donde acamparon para iniciar los descensos libres y con sus respectivas víctimas.

Los graduados son 10 señoritas y 16 hombres, representan a diferentes filiales de Comandos en todo el país. Estos nuevos rescatistas, ya capacitados como Técnicos en Emergencias Médicas, ahora están preparados para enfrentar situaciones de emergencia grave, como las actuales lluvias e inundaciones que mantienen a El Salvador en Alerta Naranja.

Durante cinco fines de semana, los voluntarios recibieron entrenamiento intensivo en rescate vertical, incluyendo descensos por víctimas en el puente de Apopa y escalada en La Puerta del Diablo. Los graduados recibieron un certificado de Rescate Vertical Básico y un parque identificador como rescatistas.

Yhony Ramos, instructor encargado de los nuevos rescatistas, afirmó que, los socorristas acamparon toda la noche del sábado en el turicentro, ahí tuvieron que realizar prácticas nocturnas, así como la búsqueda y rescate de víctimas que ya han sido asignadas como parte del adiestramiento que se aplica en la vida real.

“Queremos que nuestros rescatistas conozcan de la dificultad de la búsqueda y rescate en horas de la noche, pues no solamente las tragedias ocurren durante el día, para ello deben contar con todos los conocimientos necesarios para realizar los rescates con éxito”, afirmó el instructor.

