Rescatan a hombre que cayó de un puente de 10 metros en Lourdes Colón

Saúl Méndez

Colaborador

Cruz Roja Salvadoreña, seccional Santa Tecla, rescató a un hombre de 51 años que resultó con múltiples lesiones tras caer desde un puente de aproximadamente 10 metros de altura, sobre el kilómetro 27 de la carretera que conduce a Sonsonate, a la altura del cantón Cinco Cedros, en el distrito de Lourdes Colón, La Libertad Oeste.

A la emergencia también respondieron elementos de la Cruz Verde Salvadoreña, seccional Lourdes Colón, quienes se desplazaron de inmediato al lugar y localizaron a la víctima, un hombre que presentaba diversas lesiones producto de la caída.

Las labores de rescate y atención prehospitalaria se desarrollaron de forma coordinada entre ambas instituciones, lo que permitió estabilizar al paciente y realizar su extracción de manera segura mediante técnicas de rescate vertical.

Posteriormente, el lesionado fue trasladado en una ambulancia de Cruz Verde Salvadoreña a un centro asistencial, donde quedó bajo evaluación médica especializada.

Ernesto Calderón, rescatista de la Cruz Roja Salvadoreña, explicó que la operación requirió el uso de equipo especializado. “Nuestra unidad de emergencia respondió a un llamado en el puente de Cinco Cedros, donde se reportó a un hombre de 51 años. Se realizaron maniobras de rescate vertical con camillas y equipo especializado para su extracción, la cual se efectuó con éxito. Posteriormente, fue entregado a la unidad prehospitalaria de Cruz Verde Lourdes para su traslado”, detalló.

