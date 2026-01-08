Estados Unidos capturó en alta mar petrolero Mariner con bandera rusa

Compartir

Moscú/Prensa Latina

El Ministerio de Transporte de Rusia informó este miércoles que perdió contacto con el Mariner alrededor de las 15:00, (hora de Moscú), después de que fuerzas de la Armada estadounidense abordaran el buque.

Según comunicó la entidad rusa, el petrolero recibió permiso temporal para navegar bajo bandera rusa el 24 de diciembre de 2025.

Luego de partir de las costas de Venezuela, el barco cambió su nombre a Marinera, la tripulación reconoció la jurisdicción rusa y pintó la bandera del país eslavo a bordo.

El Comando Europeo de Estados Unidos informó previamente que las autoridades estadounidenses habían detenido al petrolero Mariner por violar las sanciones estadounidenses.

El secretario del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que el bloqueo del petróleo sancionado procedente de Venezuela sigue vigente en todo el mundo, al comentar el informe de la detención del petrolero.

En la tarde del 7 de enero, algunos medios de prensa rusos informaron que tropas intentaban abordar el Mariner. Un periodista de Fox News escribió posteriormente en redes sociales que tropas estadounidenses habían abordado el petrolero ruso Mariner.

Anteriormente, la agencia británica Reuters informó, citando a un funcionario estadounidense, que Washington intentaba apoderarse de un petrolero vinculado a Venezuela después de una persecución en el Océano Atlántico que duró más de dos semanas.

Según la fuente, la operación fue llevada a cabo conjuntamente por la Guardia Costera y el ejército estadounidense. El petrolero, anteriormente llamado Bella-1, había logrado burlar previamente el bloqueo naval estadounidense establecido para rastrear a los buques sancionados.

La tripulación del barco ignoró las órdenes de la Guardia Costera de detenerse y se negó a permitir el embarque del equipo de inspección. La agencia señala que la incautación del buque podría provocar una nueva ronda de tensiones entre Washington y Moscú.

Según CNN, el petrolero anteriormente navegaba bajo bandera panameña y fue incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos por participar en una «flota a la sombra».

Se informó que, durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en el casco y declaró el barco bajo protección rusa. Poco después, el buque apareció en el registro oficial ruso con un nuevo nombre: Marinera.

El día anterior, el 6 de enero, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso calificó de «anómala» la situación en torno al Mariner. El Ministerio enfatizó que el petrolero se encontraba en aguas internacionales del Atlántico Norte, enarbolando bandera rusa y operando en pleno cumplimiento del derecho internacional.

«Por razones que desconocemos, el buque ruso está recibiendo una atención cada vez mayor por parte de los militares de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte que es claramente desproporcionada en relación con su estatus pacífico», dijo la cancillería y agregó que el buque estaba siendo perseguido a cuatro mil kilómetros de la costa estadounidense.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...