PDVSA anuncia venta de petróleo a Estados Unidos

Compartir

Caracas/Prensa Latina

La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, anunció este miércoles que cursa actualmente una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petroleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos paises.

De acuerdo con un comunicado emitido este miércoles por la empresa venezolana, el proceso se desarrolla «bajo esquemas similares a los vigentes con Chevron y se basa en una transacción «estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes».

Este martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que las autoridades venezolanas «entregarán» a Washington entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para venderlos a precios de mercado.

«Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a los Estados Unidos», publicó en la red social Truth Social.

Además, aseguró que la venta se realizará a precio de mercado y que los ingresos obtenidos quedarán en sus manos, «para garantizar que se utilicen en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos».

Por su parte, la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez, reafirmó la soberanía del país frente a las agresiones imperialistas durante una reunión del sector agroalimentario en la que trazó la ruta econonómica de la nación bolivariana.

Antes de ser secuestrado por órdenes de Donald Trump, el presidente constitucional, Nicolás Maduro, señaló que Venezuela estaba «lista» para inversiones estadounidenses como con Chevron, «cuando quieran, donde quieran y como quieran».

Venezuela cuenta con la mayor reserva petrolera del mundo, estimadas en unos 300 mil millones de barriles, que representan cerca del 17 por ciento de las reservas mundiales conocidas de petróleo.

Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Venezuela produce actualmente alrededor de un millón de barriles de crudo al día, aunque el país se vio obligado a reducir sus exportaciones debido a las sanciones y el embargo impuesta por Washington a Caracas, lo que se agravó desde la implementación del bloque militar estadounidense en el mar Caribe, a finales de agosto de 2025.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...