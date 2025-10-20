Página de inicio » Nacionales » Accidentes de tránsito superan los 17 mil en lo que va de 2025
Un motociclista falleció sobre el km 54 de la carretera que conduce de San Salvador hacia Zacatecoluca, en La Paz, mientras que su acompañante fue trasladada al hospital con diferentes lesiones, esto en la jurisdicción de San Juan Nonualco. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

Accidentes de tránsito superan los 17 mil en lo que va de 2025

Redacción Nacionales 20 octubre, 2025 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Accidentes de tránsito superan los 17 mil en lo que va de 2025 237 Vistas

Compartir
        

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En las últimas horas, las autoridades de Gobierno e instituciones de socorro han reportado múltiples accidentes de tránsito a escala nacional. En lo que va del año, se registran 1,300 accidentes más respecto al año pasado.

Cruz Verde Salvadoreña informó sobre un accidente de tránsito sobre Boulevard del Ejército, específicamente en el semáforo frente de Cárcel de Mujeres en Ilopango, San Salvador Este.

La víctima fue una mujer de 23 años de edad, quien fue impactada por un vehículo que le provocó un trauma en su extremidad inferior derecha; se inmovilizó dicha parte afectada y se trasladó hacia un centro asistencial.

Cruz Roja Salvadoreña auxilió a Geral Reyes, de 5 años, quien sufrió una lesión en su pie izquierdo debido a un accidente vial. Este accidente sucedió sobre el kilómetro 23 de la carretera Panamericana, entre un microbús particular y un microbús de la ruta 140. El menor lesionado fue trasladado hasta el Hospital Nacional de Cojutepeque para recibir atención médica.

Otros dos accidentes fueron reportados en La Paz, uno de ellos en San Luis Talpa, un camión impactó contra una pared, cerca del Hotel Estero y Mar. Una persona fue liberada de los hierros retorcidos, quien fue trasladada a un hospital. El otro accidente ocurrió sobre la carretera Litoral, a la altura de San Juan Nonualco. Dos personas resultaron lesionadas. Aparentemente una motocicleta había salido de la carretera.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2025, El Salvador registró un total de 17,189 siniestros viales, lo que representa un aumento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 15,850 incidentes. Este incremento refleja una tendencia preocupante en la seguridad vial del país, que podría estar vinculada a factores como el aumento del parque vehicular, la falta de educación vial, el deterioro de la infraestructura en zonas urbanas y rurales o el consumo de bebidas embriagantes.

En cuanto a las personas lesionadas, se reportan 10,250 casos en lo que va de 2025, frente a los 9,236 registrados en 2024. Este crecimiento en el número de heridos pone en evidencia la gravedad de los accidentes.

Por otro lado, el número de fallecidos por accidentes de tránsito mostró una disminución: 942 muertes en 2025 frente a 1,024 en 2024. Aunque la reducción es leve, podría indicar avances en la atención prehospitalaria, el uso de dispositivos de seguridad y la respuesta institucional ante emergencias.

Tags

Ver también

Emiten Alerta Naranja nuevamente en todo el territorio por lluvias

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino La Dirección General de Protección Civil emitió este domingo Alerta Naranja en …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.