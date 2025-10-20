Accidentes de tránsito superan los 17 mil en lo que va de 2025

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En las últimas horas, las autoridades de Gobierno e instituciones de socorro han reportado múltiples accidentes de tránsito a escala nacional. En lo que va del año, se registran 1,300 accidentes más respecto al año pasado.

Cruz Verde Salvadoreña informó sobre un accidente de tránsito sobre Boulevard del Ejército, específicamente en el semáforo frente de Cárcel de Mujeres en Ilopango, San Salvador Este.

La víctima fue una mujer de 23 años de edad, quien fue impactada por un vehículo que le provocó un trauma en su extremidad inferior derecha; se inmovilizó dicha parte afectada y se trasladó hacia un centro asistencial.

Cruz Roja Salvadoreña auxilió a Geral Reyes, de 5 años, quien sufrió una lesión en su pie izquierdo debido a un accidente vial. Este accidente sucedió sobre el kilómetro 23 de la carretera Panamericana, entre un microbús particular y un microbús de la ruta 140. El menor lesionado fue trasladado hasta el Hospital Nacional de Cojutepeque para recibir atención médica.

Otros dos accidentes fueron reportados en La Paz, uno de ellos en San Luis Talpa, un camión impactó contra una pared, cerca del Hotel Estero y Mar. Una persona fue liberada de los hierros retorcidos, quien fue trasladada a un hospital. El otro accidente ocurrió sobre la carretera Litoral, a la altura de San Juan Nonualco. Dos personas resultaron lesionadas. Aparentemente una motocicleta había salido de la carretera.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2025, El Salvador registró un total de 17,189 siniestros viales, lo que representa un aumento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 15,850 incidentes. Este incremento refleja una tendencia preocupante en la seguridad vial del país, que podría estar vinculada a factores como el aumento del parque vehicular, la falta de educación vial, el deterioro de la infraestructura en zonas urbanas y rurales o el consumo de bebidas embriagantes.

En cuanto a las personas lesionadas, se reportan 10,250 casos en lo que va de 2025, frente a los 9,236 registrados en 2024. Este crecimiento en el número de heridos pone en evidencia la gravedad de los accidentes.

Por otro lado, el número de fallecidos por accidentes de tránsito mostró una disminución: 942 muertes en 2025 frente a 1,024 en 2024. Aunque la reducción es leve, podría indicar avances en la atención prehospitalaria, el uso de dispositivos de seguridad y la respuesta institucional ante emergencias.

