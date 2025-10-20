Detienen a conductores embriagados que provocaron accidentes

Compartir

Redacción Nacionales

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a tres personas que manejaban bajo los efectos del alcohol y provocaron accidentes en varios puntos del país. El primero de ellos fue identificado como Roque Alexander Méndez Ramírez, de 39 años de edad, quien colisionó contra otro vehículo tras manejar bajos los efectos de 157° de alcohol, a la altura del km 43 de la carretera que de San Salvador conduce hacia Santa Ana. En el percance una persona resultó lesionada y fue llevada a un hospital. El sujeto no cuenta con licencia de conducir.

El segundo detenido es Hamilton Alexander Ramos Gregorio, de 24 años de edad, quien perdió el control de su motocicleta y atropelló a una mujer que se encontraba sobre el km 30 del periférico Claudia Lars, San Juan Opico, La Libertad Centro. La víctima fue trasladada a un centro asistencial. La prueba de alcotest dio como resultado 151° de alcohol.

El tercero se trata de Jaime Antonio Deodanes Vásquez, de 29 años de edad, quien perdió el control del volante y chocó contra un poste en el bulevar del Ejército, cerca de la plaza Soyapango, San Salvador Este. La prueba de alcotest resultó positiva con 66° de alcohol. Vásquez recibió asistencia médica y se encuentra estable.

Todos serán remitidos por el delito de conducción peligrosa y en el caso de Méndez Ramírez y Ramos Gregorio se les sumará el delito de lesiones culposas.

En otro hecho lamentable, Jorge Alberto Recinos Vides, de 79 años, fue capturado luego de atropellar a una mujer en el interior del cementerio Santa Isabel, en Santa Ana Centro.

La víctima realizaba labores de limpieza en el lugar, cuando Recinos aceleró en reversa y perdió el control del vehículo, la arrolló y causó su muerte instantáneamente. Además, el conductor no cuenta con la licencia de conducir. Este, será remitido por homicidio culposo.

