Aumentan 28% los accidentes de tránsito previo a Semana Santa 

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Saúl Méndez

Colaborador

Previo a la temporada vacacional de Semana Santa 2026, los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) sugieren que El Salvador enfrenta un aumento sostenido en la siniestralidad vial durante los primeros meses de 2026. A partir de datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) se conoce que entre el 1 de enero y el 28 de marzo se registran 5,958 siniestros, un incremento del 28% respecto al mismo periodo de 2025. La tendencia también se refleja en la gravedad de los hechos: 3,908 personas resultaron lesionadas (+36%) y 359 fallecieron (+31%), lo que evidencia no solo más accidentes, sino impactos más severos.

La distracción del conductor encabeza la lista de causas, seguida por la invasión de carril, no guardar la distancia reglamentaria y el irrespeto a las señales de tránsito. Aunque la velocidad excesiva aparece en menor proporción como causa directa, su peso aumenta en los casos mortales.

El comportamiento semanal también revela momentos críticos. Los viernes y sábados concentran la mayor cantidad de siniestros, en contraste con una leve disminución los domingos.

A nivel territorial, la mayor carga de accidentes se concentra en zonas urbanas. San Salvador lidera ampliamente las cifras, seguido por La Libertad y San Miguel, departamentos con alta densidad poblacional y flujo vehicular.

Uno de los datos más preocupantes es el impacto en usuarios vulnerables. Peatones y motociclistas encabezan las cifras de fallecidos, lo que evidencia la fragilidad de estos grupos en el entorno vial. La situación es aún más crítica en el caso de motociclistas, donde los indicadores muestran un crecimiento acelerado: los siniestros aumentaron 48%, los lesionados 54% y los fallecidos 45% en comparación con el año anterior.

En cuanto al tipo de incidentes, los atropellos destacan como una de las principales causas de muerte, seguidos por colisiones y choques. Este comportamiento subraya los riesgos en entornos urbanos, donde la interacción entre vehículos y peatones es constante y, en muchos casos, carece de condiciones seguras.

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