PNC detiene a sujeto que atropelló a peatón cuando conducía bajo efectos del alcohol

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil detuvo en Santo Tomás, San Salvador Sur, a Jonathan Alfredo Tejada Palacios, de 26 años, tras atropellar a un hombre cuando conducía bajo efectos del alcohol.

Este sujeto, según informó la PNC, perdió el control del pick up en el que se conducía y atropelló a un hombre y luego chocó con otro vehículo en el km 18 de la autopista a Comalapa.

Al realizarle la prueba de alcotest dio positiva con 247°. Por lo cual, será remitido por los delitos de conducción peligrosa de vehículo automotor y lesiones culposas.

