México confirma muerte de líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Ciudad de México/Prensa Latina

La Secretaría de Defensa de México confirmó este domingo la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados por este país y Estados Unidos.

A través de un comunicado, la cartera precisó que durante la operación en Tapalpa, en el occidental estado de Jalisco, para lograr la captura del individuo, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión.

En el operativo, en el cual intervinieron la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, cuatro miembros del CJNG fallecieron y tres que resultaron heridos de gravedad murieron durante su traslado vía aérea a esta capital, entre ellos, “El Mencho”.

Sin embargo, aclaró la Secretaría, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación.

La cartera informó también sobre la detención de otros dos integrantes de la organización delictiva y la incautación de diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Además, tres elementos de la institución castrense resultaron heridos y fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad México, para su atención médica de urgencia.

La planeación y ejecución del operativo estuvo a cargo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, a partir de trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República.

Asimismo, agregó, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con Estados Unidos, “se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”.

Esta mañana el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó de varios bloqueos y enfrentamientos armados derivados de un operativo en el municipio de Tapalpa, por lo cual activó la mesa de seguridad con los tres niveles de gobierno para atender la violencia.

De acuerdo con reportes del prestigioso diario La Jornada, tras las primeras versiones sobre la muerte de Oseguera, otras acciones violentas de grupos delincuenciales ocurrieron igualmente en estados cercanos a Jalisco, como Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato.

La Secretaría de la Defensa señaló en su comunicado que en estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad de esta entidad federativa.

Este golpe al narcotráfico se suma a los resultados de México en seguridad: las fuerzas del orden detuvieron a 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto e incautaron 22 mil 832 armas y 327 toneladas de droga, del 1 de octubre de 2024, inicio de la actual administración, al 31 de enero último.

A juicio de autoridades, estas acciones han tenido un efecto directo en la disminución de la violencia, lo cual se refleja en una reducción del 42 por ciento en los homicidios dolosos.

