Siniestros viales aumentan un 32% este año con respecto al 2025

Los siniestros viales han aumentado en un 32% este año con respecto al 2025, esto también ha elevado los lesionados y los fallecidos, según los datos de ONASEVI actualizados hasta este 21 de febrero.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) es un instrumento de recopilación y unificación de datos estadísticos sobre siniestros de tránsito. Los datos que reflejan en su sitio web son alarmantes, pues se reporta el incremento de un tercio en los accidentes de tránsito.

Desde el primero de enero al 21 de febrero de 2026, se contabilizan 3,469 siniestros viales, un aumento de 848 casos con respecto al mismo periodo de 2025, ya que se contabilizaron 2,621. Los lesionados de accidentes hasta el 21 de febrero son 2,181, mientras que en 2025 se reportaron 1,608 lesionados. Los fallecidos por estos en 2026 se registran 206, mientras que en el mismo periodo en 2025 se reportaron 155. Las letalidades en específico se han incrementado un 32.9% con 51 casos, algo preocupante entre la sociedad.

ONASEVI, entidad se encarga de elaborar estudios e investigaciones que apoyen a la creación y evaluación de políticas públicas de seguridad vial, señala que, del total de los accidentes registrados en 2026, más de 1,900 ha sido por la distracción del conductor, la invasión del carril y no guardar la distancia reglamentaria. Los detenidos por conducción peligrosa han sido 277, un 8% menos que los detenidos en 2025, cuando se detuvieron 301.

En 2025 se registraron 22,265 siniestros viales, dejando a 13,285 lesionados, con un saldo de 1,238 fallecidos. Las principales causas fueron la distracción del conductor, la invasión del carril y no guardar la distancia reglamentaria.

Las cifras presentadas por ONASEVI reflejan un panorama preocupante para la seguridad vial en el país. El llamado de las autoridades es a fortalecer la responsabilidad de los conductores y a manejar con precaución.

