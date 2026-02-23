MOP inicia pavimentación de la calle que conecta Polorós con el cantón Monteca en La Unión

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició los trabajos de pavimentación de la calle que conecta el distrito de Polorós con el cantón Monteca, en La Unión Norte. El proyecto, según lo informó el Gobierno, contempla la intervención de más de 16 kilómetros de carretera con una inversión de $16 millones.

El ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez, señaló que, con este proyecto, se transformará una vía de tierra en una superficie pavimentada que facilitará el tránsito vehicular y reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento para quienes circulan en el sector.

“Este proyecto lo vamos a dividir en dos etapas. En total vamos a pavimentar más de 16 kilómetros, ampliando la vía a dos carriles con un ancho que rondará entre los 7 y 10 metros, para garantizar una circulación segura y adecuada”, destacó el ministro Rodríguez en conferencia de prensa.

El funcionario destacó que esta obra representa una inversión significativa para la modernización de la red vial. “La inversión de esta obra ronda los 16 millones de dólares y contempla la construcción de drenajes longitudinales y transversales, obras de paso, señalización horizontal y vertical, e iluminación”, agregó el funcionario.

Con esta obra, según dijo Rodríguez, se mejorará la conectividad de cantones como Cerro de Peña, Upire, Guajiniquil, Lajitas, San José Monteca, Las Marías, El Amaral, Las Joyas, El Rodeo y Finquita, además beneficiará directamente a tres centros escolares, facilitando el acceso de estudiantes y docentes en condiciones “más seguras”.

“En los próximos meses, los habitantes de La Unión Norte disfrutarán de una vía moderna y segura que llevará más desarrollo al oriente de El Salvador”, agregó el funcionario. En la actividad estuvieron presentes los diputados de Nuevas Ideas, William Soriano y Óscar Robles, así como el alcalde de La Unión Norte, Edwin Serpas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...