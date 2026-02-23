Padre Flores invita a vivir la Cuaresma con conversión y rechazo a la tentación

Compartir

Samuel Amaya

@DiarioCoLatino

En este primer domingo de Cuaresma se celebró la Santa Misa en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. La eucaristía fue presidida por el padre Jhonny Flores, quien señaló que en este tiempo de Cuaresma es de preparación y conversión.

“La cuaresma nos prepara para aquella gran fiesta que es la vigilia pascual. Cuarenta días de preparación que inició el miércoles de ceniza y finaliza antes de la cena del Señor”.

Flores preguntó a los feligreses sobre cómo inician este tiempo cuaresmal ¿Estamos haciendo las prácticas de piedad? ¿Estamos mortificando nuestro cuerpo? Todas estas prácticas de piedad. que la iglesia como madre nos propone, nos deben de llevar a nosotros a buscar ser mejores cada día. Estas prácticas también nos van a ayudar a vencer la tentación”, planteó el padre.

El feligrés recordó la lectura de este domingo donde se habló que Cristo fue guiado por el Espíritu Santo en el desierto y venció las tentaciones por 40 días y 40 noches.

“Nosotros a veces queremos vencer la tentación, pero no nos queremos mortificar. Queremos vencer al tentador, pero convivimos con él, negociamos con él. Si pusimos atención al Evangelio, Cristo no lo deja hablar (al tentador). Si con el diablo no se va a negociar, con el tentador nosotros no vamos a entablar un diálogo. El sabio mira el mal y se aparta de él, dice la palabra de Dios”, comentó Flores en su homilía.

En la palabra de Dios aparecen 3 tentaciones: la primera, cuando Cristo tiene hambre, el diablo le dice, -manda a esas piedras que se conviertan en pan; si tú eres el Hijo de Dios-, y Cristo le dice, que -no solo del pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Señor-Flores sostuvo que la primera tentación representa el deseo de poseer bienes materiales, lo cual no es malo y tampoco es pecado, pero se convierte en pecado cuando se pone toda la confianza en lo material. Se convierte en pecado “cuando nos volvemos esclavos de lo material, cuando lo material es un impedimento para que tú sigas al Señor”.

“Nuestro principal eje, nuestra columna principal debe de ser Dios. Y luego pedirle a Dios que bendiga nuestra vida material también, porque la necesitamos. Necesitamos un trabajo digno, necesitamos ingresos económicos para la salud, para la educación, para la vivienda. Pero no es lo principal. Podemos tener todo el dinero del mundo, pero si nos falta Dios, estamos vacíos”, sintetizó el padre.

La segunda tentación que se le presenta a Cristo en el desierto ocurre cuando el diablo lleva a Jesús a la “Ciudad Santa” y lo coloca en lo alto del Templo. Allí le dice: -Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra-, Jesús responde con firmeza: -También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios-.

“La segunda tentación es la de la soberbia. El querer poner a prueba a Dios. El querer chantajear a Dios. -Tírate-, le dice el diablo, porque mandará ángeles, para que no tropieces. ¿Cuántos de nosotros también ponemos a prueba al Señor? y con todo respeto y amor, hermanos, ¿cuántas veces somos chantajistas con el Señor?, al decir: – Señor, te sigo si me concedes tal cosa-. -Señor, si me das tal cosa, te prometo ir a misa- No podemos ser así con El Señor. El Señor nos ama”, enfatizó Jhonny Flores.

La tercera tentación es la del poder. Pues la palabra de Dios señala que el diablo lo lleva a un monte muy alto y desde ahí le enseña la grandeza de todos los reinos del mundo y le dice: te daré todo esto si te postras y me adoras-. Pero Jesús le dice: -está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás-.

El padre Flores sostuvo que la tercera tentación está ligada con la primera “el que quiere tener más, el que quiere poseer. El poder que algunos ocupan para pisotear la dignidad del otro. El cristiano no puede ir adorando al Dios cualquiera, solo tenemos a un Dios y solo ante la presencia de ese Dios, nuestra rodilla se debe de doblar. Porque así lo dice la palabra de Dios”, enfatizó.

En ese sentido llamó a la prudencia y al cuidado ya que a veces se puede dejar que el lugar de Dios lo ocupe otra persona. “El puesto central en mi corazón tiene que ser el Señor, nadie más”, remarcó.

Flores enlistó que como cristiano en este tiempo cuaresmal, se debe de preparar leyendo las Santas Escrituras, frecuentando la eucaristía, yendo a confesión cuando es necesario, vivir en fraternidad y participar en las prácticas de piedad.

La comunidad romeriana recordó que el 22 de febrero de 1977, el Santo de América, Mons. Romero toma posesión como arzobispo de San Salvador, siendo su principal labor la opción preferencial por los pobres. En ese sentido, presentaron la Toma de Posesión de Mons. Romero, simbolizando que su Arzobispado lo dedicó a trabajar por los pobres bajo la convicción que ellos son la misma encarnación del Cristo viviente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...