Centuria Roma se prepara para las actividades de la Semana Santa

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Saúl Martínez Corresponsal @DiarioCoLatino

Un acto de fe y penitencia ha permitido que Manuel Loreto, Cabo Escolta del Capitán y miembro de la Hermandad de la Esperanza Macarena lleve 35 años siendo parte de la Centuria Romana; un grupo de aproximadamente 80 y 100 hombres que escoltan a Jesús de la Sentencia de la misma Hermandad, la madrugada del Viernes Santo. Ser mayor de edad, y formar parte de la Hermandad, son de los principales requisitos para poder ser parte de los «armaos», como se les conoce popularmente.

Manuel, quién se ha dado cita desde este lunes 9 de marzo en punto de las 9:00 pm a 11:00 pm a los ensayos en los alrededores de la basílica de María Santísima de la Esperanza Macarena, en Sevilla, España, menciona que junto a este grupo de hombres mayores de edad, se suman un par de niños a los que se les conoce como «cornetines».

Datos señalan que los primeros «armaos» tienen sus orígenes en 1653 y 1657.

«Yo salí con 16 años, llevo 35 años siendo parte de la Centuria, hoy los tiempos han cambiado, hay mucha demanda para salir, ahora un aspirante sale con más edad, la Junta la Hermandad ha establecido que haya un límite de edad para participar entre 25 y 55 años», detalló Loreto.

Son cerca de 25 o más piezas musicales las que la Banda de la Centuria Romana toca al son de las cornetas y tambores, las que en efecto conectan con los presentes en cada ensayo, el fervor religioso que se vive en la Semana Mayor.

Entre las actividades que la Centuria Romana tiene programadas para el jueves Santo es hacer algunos recorridos por la iglesia Santa Marina, el Hospital Universitario Virgen Macarena, llevar una ofrenda floral al Convento de Santa Ángela de la Cruz y sin faltar la visita al Gran Poder.

Luego de estás actividades, la Centuria Romana espera que el reloj marque las cero horas del día viernes para salir y escoltar a Jesús de la Sentencia quién sale de la basílica de la Macarena rumbo a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Santa María de la Sede y de la Asunción de Sevilla, un paso procesional que tiene una duración de 20 horas.

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