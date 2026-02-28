Feligreses celebran Vía Crucis con el recuerdo del camino del Señor

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

En el segundo viernes de Cuaresma, los feligreses de la Basílica Sagrado Corazón de Jesús en San Salvador celebraron el Santo Vía Crucis, una oportunidad para meditar en el misterio de Jesús.

La mayoría de iglesias católicas, entre ellas, la Basílica Sagrado Corazón de Jesús, celebran el Vía Crucis donde se recuerda el camino que hizo Jesús hasta ser crucificado en el Monte del Calvario.

El Vía Crucis es una oración que ayuda a meditar sobre el camino de Jesús hacia el Calvario, recordando su entrega total por amor a la humanidad, a través de las 14 estaciones se reconoce su pasión y muerte, profundizando en el misterio de la redención.

En esta cuaresma, según han instado los padres en las santas iglesias, es tiempo de conversión y es un llamado a acercarse más al Señor, abriéndoles las puertas y colocarlo en un espacio especial en el corazón. El Vía Crucis es en agradecimiento por la salvación y unirse espiritualmente a su sufrimiento, a la vez, renovar el compromiso con Dios y con los prójimos.

La cuaresma y especialmente los viernes, son de abstinencia, significando un acto de penitencia y sacrificio. Esto, no solo significa abstenerse a una cuestión material, sino una invitación a reflexionar sobre qué se debe cambiar en las acciones de la vida para el objetivo de la cuaresma, acercarse más a Dios.

La costumbre de rezar las estaciones de la Cruz comenzó en Jerusalén, ciertos lugares de la Vía Dolorosa fueron marcados desde los primeros siglos, se convirtió en la meta de muchos peregrinos desde la época del emperador Constantino. Las estaciones del vía crucis meditan un momento de la pasión de Jesús, seguido de oraciones.

El párroco de la Basílica Sagrado Corazón de Jesús, el fray, Hairo Escobar Cartagena recordó que en este tiempo cuaresmal se debe entrar en un proceso de conversión y acercarse más con el Señor. También señaló que Dios no quiere sacrificio si no hay fraternidad, haciendo el llamado a la verdadera conversión en los corazones.

El líder religioso también llamó a ser solidarios con el prójimo ya que así se demuestra el amor a Dios. Amando a los otros, incluso a los que hacen daño, así se ama a Dios, porque el amor de Dios debe ser puro y genuino.

El tiempo cuaresmal inició el 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza; deben transcurrir 40 días como conversión y seguir el sufrimiento de Jesús.

