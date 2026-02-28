Dirigente de PAIS pide intervención de CSJ por acefalía partidaria y omisión del TSE 

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

José Alfredo Alarcón, del Partido Independiente Salvadoreño (PAÍS), presentó una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante la omisión de funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para resolver la situación de acefalía de ese instituto político.

Alarcón, en declaraciones a los medios de comunicación, manifestó que el partido actualmente está «en acefalía de las autoridades partidarias, ya que el TSE no puede solventar una situación que «no está estipulado en la ley», es decir, un vacío legal que ni la Constitución de la República ni el Código Electoral ni la Ley de Partidos Políticos prevé.

Es de contextualizar que el TSE tienen un archivo en el que figuran las autoridades partidarias que estuvieron en el pasado. «Lastimosamente, el registro que el Tribunal Supremo Electoral lleva no está acorde con la realidad del partido», ya que la persona que figuraba como secretario general, (Roy García) se le presentó una situación legal y hubo una orden de detención. Situación, que lo motivó a salir del país.

Es de recordar que en 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la Cámara 1° de lo Penal el requerimiento fiscal contra dos diputados desaforados de Nuevas Ideas, José Ilofio García Torres y Gerardo Balmore Aguilar Soriano, a quienes los acusó del delito de cohecho impropio tras revelarse un presunto audio del 30 de octubre de 2021 donde supuestamente los funcionarios negociaban dádivas con Roy García, un exemisario de Nuevas Ideas en Estados Unidos.

Los exdiputados, hasta la fecha, enfrentan ese proceso legal, y la orden de detención contra Roy García sigue vigente, por lo cual, es considerado como «prófugo».

«Dada esa situación, se creó una atmósfera de pugna de poder dentro del partido. Lo que llevó, lógicamente, a una separación en núcleos y, al final de cuentas, un abandono de lo que los diferentes puestos del secretariado Ejecutivo Nacional», comentó Alarcón.

Los afiliados, en este caso, han realizado Asambleas Generales para elegir a nuevos representantes del partido, pero el TSE, no los acepta.

«El artículo 94 de nuestros estatutos establece que todo aquello que no está previsto en los estatutos se les aplique el derecho común. Todos sabemos, tanto de costumbre como de ley, que cuando una situación se presenta de este tipo, cuando existe una Asamblea, se sobreentiende que la Asamblea es la máxima autoridad que va a hacer una decisión de este tipo», añadió Alarcón, eso mismo se le ha planteado al TSE.

«Como afiliados hicimos convocatoria para dos Asambleas y para una elección interna. Lastimosamente, en ninguno de los casos, el Tribunal aceptó que este llamado que se le hizo a los afiliados, fuera válido. Simple y sencillamente, porque (planteó), de nuevo, que no éramos las personas idóneas, por el registro que ellos tienen de autoridad».

«Ellos se empecinaron en que son las autoridades que ellos tienen en el registro, en sus archivos, las que tienen que dar los pasos pertinentes. Pero están pidiendo un proceso imposible, si el secretario general que era del partido salió huyendo porque tenía una orden de captura y las demás personas, prácticamente hubo un abandono», agregó Alarcón.

El político señaló que la Ley de Partidos Políticos es clara cuando dice y estipula que un partido político tiene que estar presentando la documentación, declaraciones y reuniones cada tres meses y eso no se ha cumplido. «Por consiguiente y valga la redundancia y la aclaración, cuando nosotros hicimos las correspondientes convocatorias, en ningún momento se presentó nadie a decir que el partido político tenía autoridad todavía», a pesar que el anuncio se hizo a escala nacional por medios escritos.

«No pueden decirnos que estamos afectando el derecho de los afiliados, cuando nosotros hemos hecho una convocatoria a nivel nacional. Lastimosamente el Tribunal vuelve y recae en la misma citación de las autoridades que se tiene en los registros».

Los afiliados de PAIS le dijeron al organismo colegiado que su situación era «atípica» y también buscaron jurisprudencia y no encontraron en donde exista una correlación de hechos que lleguen a un caso similar a este.

En noviembre, los mismos afiliados tuvieron una asamblea general extraordinaria, en donde a mano alzada eligieron al nuevo secretariado ejecutivo nacional. Incluso «les demostramos al TSE, mediante acta notariada, para dar fe de lo que estaba aconteciendo, esa acta, en original, se le fue presentada al Tribunal».

«Esta Asamblea generó un nuevo secretariado ejecutivo nacional. La persona que quedó como secretario general hizo la respectiva documentación, se la presentó al TSE, pero nos respondieron de forma igual, negativa», lamento Alarcón.

Es por ello que acuden a la Sala de lo Constitucional, ante el peligro de iniciarse el proceso de cancelación. «Eso sería una lástima sin haber luchado, o sea, se autorizó el partido, se hicieron muchos esfuerzos para crearlos y consideramos, los que estamos en esto, que sería injusto que por la negligencia de unos pocos pague una gran cantidad de salvadoreños que tuvieron fe en la creación de este nuevo instituto político y que no participe ni siquiera en una contienda electoral», lamentó Alarcón.

A la Sala de lo Constitucional piden que verifique los derechos constitucionales que les están violentado a los afiliados por parte del TSE. Alarcón planteó que se violentan de la Constitución los artículos 7 referente al derecho de asociación política, 72 derecho del sufragio pasivo, 2 y 11 sobre el derecho a la protección jurisdiccional y seguridad jurídica. El Art. 85 referente a la vulneración al principio democrático y representativo. El Art 86 sobre la vulneración al principio de legalidad y vinculación de los poderes públicos.

Cómo medida cautelar piden a la Sala de lo Constitucional que ordene al TSE evitar la cancelación del partido político mientras se resuelve la demanda y la situación legal. «Si el partido no participa en dos elecciones seguidas prácticamente y de oficio, viene la cancelación por parte TSE, y eso es lo que queremos tratar de evitar para poder salvar el instituto político», destacó Alarcón.

Alarcón pidió a la Sala que ordene al TSE qu acepte a las autoridades electas por la Asamblea General. De momento, el partido no ha dado paso sobre elecciones populares, ya que se tiene una situación legal de acefalía, por lo que no puede hacer otros procesos como las candidaturas internas.

José Alfredo Alarcon Villatoro fue electo en la Asamblea General, como secretario de actas, asuntos jurídicos y electorales.

